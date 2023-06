Conexión Malawi: telemedicina desde Madrid para tratar cáncer de piel en albinos africanos

La doctora Tomás junto a dos mujeres albinas, en 2019. / Clínica Universidad de Navarra

Los doctores Pedro Redondo y Alejandra Tomás, dermatólogos de la Clínica Universidad de Navarra, colaboran en un programa de prevención y tratamiento de cáncer de piel en pacientes albinos de Malawi, , en el contexto del proyecto 'Dermalawi', en el que participan diferentes especialistas de toda España. En los pacientes albinos, la falta de pigmentación debido a esta condición genética hace que sean más propensas a sufrir enfermedades cutáneas, especialmente cáncer de piel, en un país donde los recursos y la estigmatización dificulta todavía más su seguimiento.

Según explica el doctor Pedro Redondo, codirector de Dermatología de la Clínica Universidad de Navarra, que ha estado durante tres años en Malawi, "la mayoría de campañas internacionales lo que hacen es mandar o llevar fotoprotectores solares, pero no se tiene en cuenta que son pacientes con unos recursos limitados: en ocasiones son pobres, viven en el campo o medio escondidos y no tienen cubiertas las necesidades vitales más importantes, por lo que no tienen alcance a las cremas de forma continuada".

Un elevado número de casos tienen características comunes: son pacientes jóvenes y con tumores localmente avanzados.

En las dos últimas campañas, realizadas en 2021 y 2023 -gracias una beca de dermatólogía de La Roche Posay y a la colaboración de Cantabria Labs en la construcción de un quirófano-, los médicos han podido tratar a 155 pacientes y se han diagnosticado más de 100 carcinomas, en su mayoría localizados en la piel de la cabeza, según ha detallado el dermatólogo en las IV Jornadas de Avances en Carcinoma Cutáneo No Melanoma de Alto Riesgo. Un elevado número de casos comparten unas características comunes: son pacientes jóvenes (menores de 30 años) con tumores localmente avanzados.

Retraso en el diagnóstico

El médico ha aludido a las circunstancias particulares que viven los albinos en África donde los pacientes se enfrentan a múltiples problemas de estigmatización y discriminación y prácticas nocivas relacionadas con acusaciones de brujería y ataques rituales.

Con información de la ONU, las mujeres y niñas con albinismo y las madres que dan a luz a niños con albinismo están expuestas a formas extremas de violencia, como el corte de sus miembros en vida. La violencia es el resultado de creencias erróneas, por ejemplo que las relaciones sexuales con una mujer con albinismo pueden curar el VIH/SIDA.

Situaciones que, explican los dermatólogos de la Clínica Univsersidad de Navarra, provocan un claro retraso en el diagnóstico de las lesiones. Por eso, añaden los especialistas que colaboran con Malawi, la prevención debe ir asociada a medidas de fondo, más allá de fotoprotectores, enfocadas a la formación de personal local, a facilitar el acceso de los albinos residentes en zonas rurales a centros sanitarios o a adherirse a programas de cooperación, que los especialistas también deben esforzarse en mantener.

Telemedicina para diagnosticar

Uno de los aspectos principales es la formación y concienciación de los propios pacientes y familiares, pero también de especialistas locales que puedan atenderles y hacerles el seguimiento. En esta línea, los dermatólogos están en contacto con colaboradores locales malawís que, mediante telemedicina, envían imágenes de las lesiones de los pacientes y comparten los casos para guiar el abordaje u organizar las cirugías dermatológicas de los viajes de cooperación.

"Las campañas tienen que ir enfocadas a dotar de recursos, de personal, material y tiempo, a los centros locales para que puedan concienciarse de la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz local. Además, es importante que se faciliten los desplazamientos, tanto de los pacientes a los centros como de los especialistas a las áreas más rurales", finaliza el doctor Redondo.