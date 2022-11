Uno de cada tres alumnos con autismo, sobre todo las chicas, no sabe identificar si es víctima de acoso escolar

Es un colectivo de alta vulnerabilidad que tiene entre 2 y 4 veces más riesgo de ser víctima por el hecho de tener una discapacidad y ser "diferente", según datos recogidos por al Confederación Autismo España.

La forma más común del bullying es la marginación y exclusión social que sufren el 32% de los chicos y el 37% de las chicas con autismo y las situaciones de acoso se incrementan al final de la Educación Primaria y Secundaria.

Una niña con autismo con su perro de asistencia en una imagen de archivo. / Javier Etxezarreta

El 12% del alumnado con trastorno del espectro del autismo (TEA) ha sufrido bullying, aunque el 33,5% no sabe identificarlo, especialmente si se trata de chicas. La forma más común es la marginación y exclusión social que sufren el 32% de los chicos y el 37% de las chicas con autismo y las situaciones de acoso se incrementan al final de la Educación Primaria y Secundaria. Sólo el 40% de las familias considera que las medidas de actuación frente al acoso que se llevan a cabo en los centros educativos son útiles. De hecho, es uno de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de sufrir acoso escolar.

La "ineficacia" de los protocolos de actuación de los centros educativos para hacer frente al acoso pone de relieve la necesidad de introducir programas de prevención del acoso y promoción de la convivencia, dicen desde la Confederación Autismo España. Son datos que ha dado a conocer este jueves la entidad con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela. Una jornada en la que se reivindica la necesidad de adaptar herramientas de autodetección del acoso escolar a las necesidades específicas del alumnado con autismo, impulsar buenas prácticas frente al acoso, e introducir programas de prevención y convivencia en los centros que contemplen tener estudiantes con TEA.

Entre las conclusiones del estudio 'Situación del alumnado con trastorno del espectro del autismo en España. Curso 2020-21', que ha realizado la entidad, se indica que el alumnado con TEA es un colectivo de alta vulnerabilidad que tiene entre 2 y 4 veces más riesgo de ser víctima de acoso escolar por el hecho de tener una discapacidad y ser "diferente". Según el mencionado informe, en el que se recoge la opinión de 1.100 profesionales, familias y estudiantes con autismo de 18 comunidades y ciudades autónomas, la forma más común del bullying es la exclusión social, que sufren el 32% de los chicos y el 37% de las chicas.

El acoso verbal y físico son las otras dos formas de violencia que más experimentan, sobre todo los chicos.

El acoso verbal y físico son las otras dos formas de violencia que más experimentan, sobre todo los chicos. Los profesionales de la educación que han participado en nuestro estudio detectan que las situaciones de acoso se incrementan al final de la Educación Primaria y Secundaria. El 12% de los estudiantes con TEA dicen haber sufrido, al menos, una situación de acoso escolar y el 6,5%, ha experimentado más de una. Sin embargo, el 33,5% no sabe identificar si sus compañeros les insultan, hablan mal de ellos, los vejan o les obligan a hacer cosas que no quieren. Por tanto, su percepción del acoso no se corresponde con la realidad. Las chicas muestran más dificultades para identificarlo que sus compañeros, reseña el informe.

Sin formación específica

Para dar respuesta a la violencia ocasionada en el entorno escolar, el 74% de los centros educativos ordinarios tiene protocolos de actuación frente al acoso, pero solo el 40% de las familias considera que las medidas que se llevan a cabo son útiles. Además, el personal docente no accede a formación específica sobre el TEA por parte del sistema educativo y tiene que autofinanciarse la formación que recibe, lo que perjudica la atención que estos estudiantes pueden recibir en el caso de estar siendo víctimas de bullying.

El nuevo perfil profesional que incorporarán los colegios como coordinador frente al acoso escolar debe tener formación en TEA, según Autismo España.

Para evitar este tipo de situaciones y la dificultad para identificarlo por parte de los estudiantes con TEA y la falta de medidas preventivas, desde Autismo España -que agrupa a 151 entidades que prestan apoyo y servicios especializados a las personas con TEA y sus familias- trabajan en ámbitos diferentes como la formación y sensibilización de los profesores o el impulso de políticas públicas.

Así, en una reciente reunión con el Ministerio de Educación han trasladado su disposición para que el nuevo perfil profesional que los centros educativos están obligados a incorporar como coordinador de bienestar y protección frente al acoso escolar, pueda acceder a una formación específica. Además, la entidad realiza estrategias de investigación social para conocer las necesidades de los escolares con TEA.

Noticias relacionadas