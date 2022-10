Un millar de enfermeras se marchan cada año de Andalucía al norte de España y Europa

País Vasco y Navarra son los destinos más solicitados, junto a Países Bajos y Noruega, con mejores condiciones laborales, más salario y mayor estabilidad

Se subió a un avión camino de los Países Bajos una semana antes de que estallara la pandemia. En la maleta llevaba un curso exprés de holandés, que se había ido a hacer a Alicante, y mes y medio de experiencia en el Hospital Carlos Haya de Málaga, del Servicio Andaluz de Salud, además de la participación de un proyecto de investigación tras haberse diplomado en Enfermería. Maribel Viñas tiene 25 años y ve difícil volver. Trabaja como enfermera en un hospital en Ámsterdam, en cirugía vascular y ya la van a hacer fija. "Esto allí es impensable", reconoce. Por cada año le incentivan el contrato con una subida salarial para aumentar la fijeza de la plantilla y evitar que se vayan a otros países europeos.

En su época, la enfermera malagueña asegura que en el Servicio Andaluz de Salud "solo se podía trabajar en verano y en Navidad". Ahora, etapa post covid, la Consejería de Salud asegura que esa precariedad no existe y que no hay contratos por semanas o días. El presidente del Colegio Andaluz de Enfermería, José Miguel Carrasco, confirma que esos contratos tan cortos, que eran la norma antes de la pandemia para quienes estaban empezando, ya no existen. Eso sí, advierte que le pregunten por "inestabilidad" a los 12.000 de profesionales de enfermería que tienen un contrato covid que expira el próximo 31 de diciembre. El Gobierno andaluz aún no ha dicho qué va a pasar con este personal de refuerzo que está ahora mismo en la cuerda floja.

Entre julio de 2021 a julio de 2022, los colegios provinciales andaluces de Enfermería notificaron un total de 1.185 bajas por traslado. Eso significa que Andalucía ha perdido un millar de enfermeras en un año. Son las bajas por traslado que han registrado los colegios provinciales andaluces de Enfermería. Un trámite obligatorio para todo aquel profesional sanitario que decide trabajar en otra provincia o comunidad autónoma. Por provincias, y teniendo en cuenta la diferencia en el número de colegiados, Sevilla es la provincia donde se han solicitado un mayor número de bajas por traslado, en concreto, 231. Seguido de Cádiz (186), Málaga (181), Jaén y Córdoba con 167 expedientes de enfermeras trasladados, Granada (145) y Almería (83).

El presidente del Colegio Andaluz de Enfermería asegura que los destinos favoritos son Navarra y el País Vasco y fuera de España, Países Bajos, Holanda y Bélgica, y el norte de Europa, Noruega y Finlandia. La fuga de enfermeras a Reino Unido acabó con el Brexit. Esos son ahora los destinos que ofrecen mejores contratos y salarios más elevados. Lo que marca el exilio de muchos diplomados en Andalucía que huyen de las condiciones del SAS. El padre de Maribel es enfermero y se lo dice claro: “A Málaga te vuelves cuando te hayas jubilado”, dice entre risas su hija. Él sabe bien de lo que habla y de las trabas para consolidar una buena carrera profesional en la sanidad pública andaluza, algo que comparten la mayoría de las comunidades españolas.

Brecha salarial

La brecha enfermera existe. Cada comunidad autónoma se encarga de su respectiva sanidad, por esta razón, existen fuertes diferencias. El Servicio Vasco de Salud suele pagar hasta 32.000 euros brutos anuales a sus profesionales de la Enfermería mientras que en Andalucía esta cifra se sitúa en torno a los 19.000. Las regiones que más enfermeras captan en España son Cataluña, Navarra y País Vasco donde se ofrecen contratos laborales con mejores condiciones tanto en términos económicos como de duración. Incluso durante la pandemia, confirman desde el Colegio de Enfermerías, algunas comunidades 'robaron' personal a otras sacando antes los contratos o pagando más.

Carrasco, que es también presidente del Colegio de Enfermería de Málaga, admite que ahora mismo todas las bolsas de empleo del SAS están desiertas. No hay plantilla en Andalucía esperando un contrato o una llamada. Los profesionales que trabajen fuera también sumarán los puntos necesarios para prosperar en su carrera. En cualquier comunidad de España en la sanidad pública o concertada consolidan el tiempo trabajado. En otros países europeos solo se suman puntos en la sanidad pública. Irse no tiene desventajas para consolidar a futuro una carrera en los hospitales o centros de salud andaluces.

Desde el Colegio Andaluz de Enfermería reivindican ahora mismo “tres cosas fundamentales”, explica su presidente. Una ratio profesional enfermero paciente en la media europea, mejores condiciones laborales y acabar con la ley, de carácter estatal, que impide al personal de enfermería acceder a puestos de gestión por ser diplomados y no licenciados. Ocurre en una comunidad en la que la consejera de Salud, Catalina García, es enfermera. El Colegio de Médicos de Sevilla descalificó su nombramiento por su categoría profesional. El personal de enfermería quiere un mejor reconocimiento de su papel fundamental en la sanidad.

La ratio en Andalucía está en 529 enfermeros por cada 100.000 habitantes, lejos de la media europea, de 827 e incluso española, 625. Haría falta contratar 25.000 enfermeras más para alcanzar ese ranking. Maribel atendió en su jornada de este viernes en Ámsterdam a cinco pacientes, con media hora previa para estudiar bien sus expedientes clínicos. “Aquí se cuida mucho que la atención al paciente sea global. Son muy cuidadosos”, explica. Su jornada está en las 32 horas semanales, aunque para los más veteranos son entre 24 y 28 horas, y cobra unos 3.000 euros brutos mensuales. “Con 25 años y un contrato fijo, cuando empecé a trabajar en este hospital en febrero, no puedo pensar en volver”, admite.

Desde la Consejería andaluza de Salud básicamente explican que la situación ha mejorado mucho desde que ellos gobiernan (PP). “No nos conformamos y siempre hay margen de mejora, en el que trabajamos intensamente”, admiten. Desde 2018 defienden que se han puesto en marcha medidas para mejorar las condiciones salariales de las enfermeras, con un aumento en 150 euros en complementos de todo el personal que trabaja en hospitales. “Es falso que en Andalucía se hagan contratos por días (salvo para cubrir alguna baja o situación sobrevenida). De hecho, en la apuesta por la estabilización, además de las ofertas de empleo público, se han hecho contratos más largos e interinidades que han dado continuidad a ésta y otras categorías profesionales”, indican. Hay en 2022 un total de 38.101 enfermeras, 9.422 más que en 2018. La otra realidad es esa de más de mil profesionales que, pese a las mejoras, saben que será todo más fácil con una mudanza y un exilio profesional elegido.

