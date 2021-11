¿Qué se sabe y qué se desconoce todavía de ómicron?

Los científicos trabajan para despejar las incógnitas que encierra la nueva variante del covid, llamada ómicron, aunque de momento son más que las certezas

Se sospecha que puede tener mayor capacidad para reinfectar a personas inmunizadas, ya sea por la vacuna o por una infección previa. Debido al gran número de mutaciones (32) que tiene en la proteína S, la que utiliza el SARS-CoV-2 para entrar en las células, se teme que sea reconocida en menor medida por los anticuerpos neutralizantes. De esas 32 mutaciones de la proteína espícula (más del doble que el máximo detectado hasta ahora), nueve aparecen en otras variantes de preocupación, como la mutación E484K, asociada a evasión de inmunidad y presente en las variantes beta (la anterior “sudafricana”); y la gamma, que causó una grave onda epidémica en Manaos, Brasil, donde se cree que se produjeron miles de reinfecciones.

Otras mutaciones afectan a la unión al receptor celular ACE2 y podrían influir en su capacidad de infectar. Con todo, aunque la proteína S cambie mucho y se pueda perder la respuesta de los anticuerpos, tenemos también células T, capaces de reconocer muchas más zonas de la proteína S que las que han mutado. (1) (5) (6) (7) (8)

La OMS aseguró el domingo que no está claro si ómicron se transmite más fácilmente de persona a persona en comparación con otras variantes, incluida la delta, la más transmisible y la dominante ahora. Los casos han aumentado en las áreas de Sudáfrica afectadas por esta variante, pero se están realizando estudios epidemiológicos para averiguar si se debe a ómicron o a otros factores, como podría ser el “efecto fundador” –un entorno de pocos casos en los que no hay competencia fuerte de otras variantes– o algún evento de superpropagación. (1)

La OMS se ha saltado dos letras del alfabeto griego, nu y xi. Nu se descartó porque se pronuncia en inglés como “new” (nuevo) y se podía confundir con esa palabra. Y Xi es un apellido muy común en China (1). De hecho es el apellido del actual presidente chino, Xi Jinping. Las normas de la OMS recomiendan evitar “causar ofensa a cualquier grupo cultural, social, nacional, regional, profesional o ético”. A todo esto hay que añadir que es mucho más fácil googlear un nombre como “ómicron” que las denominaciones “nu” o “xi”. (1)

