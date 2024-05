¿Cómo eligen las apps de citas con quién ligas? Si tienes más de 30 años, ya pierdes puntos

Mar, 32 años, abre Tinder por petición de este diario. El primer hombre que le aparece es Rodrigo, un brasileño de 31 años, abogado, viajero y que se encuentra a menos de un kilómetro de distancia. Le da a Like. Agua. El segundo es Max, un instructor de escalada de 32 años que busca una "relación, pero ya veremos". También está cerca de Mar. Like. Match. Se cumple la regla no escrita de esta app de citas. El primero siempre es un perfil que, sobre el papel, encaja con quien busca el amor o lo que sea en esta app. El segundo es alguien a quien le gustan.

Carlos, 34 años, entra a Bumble y a Tinder por primera vez desde hace tres meses. En Bumble, los tres primeros perfiles que le aparecen son los de Natalia, 26 años, estudiante de postgrado, a dos kilómetros; Mary, recién mudada a Madrid, 39 años, amante de los perros y del gimnasio, de derechas y católica, a dos kilómetros; y Natalia, 30 años, escorpio, a tres kilómetros. Tres likes. Sin suerte.

Todos los perfiles que les ofrecen las redes de citas en las que están registrados no se basan sólo en su elección y en la compatibilidad que vayan a tener con ellos, sino en criterios que no pueden controlar. "Cuando se recurre a una aplicación de citas en línea, el usuario espera hacer un match con una persona que él cree que elegirá. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Quien lo elige no es solo él, sino también la inteligencia artificial (IA), que selecciona los perfiles que le mostrará, a quien le mostrará su perfil y qué perfiles no enseñará basado en las probabilidades de que haya un match, y no necesariamente en los intereses compartidos con las otras personas".

Quien habla es Andrea Rosales, coautora del artículo Sí, las apps de citas discriminan a los usuarios mayores, de la revista COMeIn de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). "Los criterios [de la IA que usan] las apps priorizan, reproducen y amplifican estereotipos racistas y edatistas en función de los criterios que les generen más tráfico", añade.

Una pareja se besa mientras juega al billar. / UNSPLASH

Andrea Rosales y Juan Linares-Lanzman, profesora de los Estudio de Información y Comunicación e investigador postdoctoral de la UOC, respectivamente, se han sumado al proyecto internacional Ageism in AI: new forms of age discrimination and exclusion in the era of algorithms and artificial intelligence (AGEAI), que en español se traduciría como "Edadismo en IA: nuevas formas de discriminación y exclusión por edad en la era de los algoritmos y la inteligencia artificial".

Sesgos en las apps de citas

En una entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, estos investigadores profundizan en los factores que penalizan y premian apps de citas como Tinder, Hinge, Bumble o Badoo, las principales plataformas para ligar que se utilizan en España. Juan Linares-Lanzman explica que "la IA", que también emplean este tipo de apps, "reproduce y amplifica estereotipos de todo tipo: racistas, sexistas y también de edad. Solo hay que entrar en Google y buscar 'age dating apps' [edad para aplicaciones de citas] para ver preguntas como 'is 30 too old for dating apps' [¿30 años son demasiados para las aplicaciones de citas?] para enterarnos de que el debate edadista está vivo en la red".

Antes de sacar conclusiones, este investigador de la UOC avisa de que lo primero que se debe entender es que "no sabemos cómo funciona exactamente el algoritmo de las aplicaciones de citas". Las grandes tecnológicas actúan como cajas negras y poco o nada podemos saber de ellas. Esto lleva a imaginar o emular diferentes posibilidades".

"Priorizamos a los usuarios que tengan la cuenta activa y que usen la app. No queremos que la gente pierda el tiempo mostrando perfiles de usuarios inactivos. Queremos que nuestros usuarios tengan conexiones significativas, conversaciones y, al final, que se conozcan en persona, y no hay nada mejor que hacer match y romper el hielo con una buena conversación", reflejaba Tinder en una nota de prensa en la que no detallaba qué tecnologías emplea para colocar un perfil antes que el otro.

Desde Hinge, la única plataforma de este tipo que hace un seguimiento de los usuarios después de las citas para confirmar cómo ha ido a través de nuestra encuesta en la aplicación, afirman que "nuestro algoritmo se basa en cómo tú y otros usuarios utilizáis Hinge, incluyendo cómo tú y otros usuarios interactuáis con los perfiles, y cómo la gente ha interactuado contigo, dándote a me gusta o saltándoselos", pero no inciden en los pormenores técnicos de su app. Bumble no ha respondido a las peticiones de información que ha remitido este periódico.

Una pareja se da la mano. / UNSPLASH

Entre esas eventualidades, cabe preguntarse "cómo el algoritmo codifica, produce o refuerza los sesgos de edad, pero también hay que entender la dimensión social, ética y legal", dice Juan Linares-Lanzman, aunque Tinder recalca que su algoritmo "no tiene en cuenta el estatus social, la religión o el origen étnico" y que "está diseñado para ser abierto". Quiénes están detrás del desarrollo del código que emplea una app de citas, qué instrucciones específicas reciben, cómo toman las decisiones de promocionar un perfil frente a otro.

Y en ese punto, como en casi todas las contingencias de nuestra sociedad, las plataformas digitales diseñan sus algoritmos "para optimizar la rentabilidad de la empresa", dice Andrea Rosales, por lo que "priorizan los contenidos que generan más tráfico (en una app de citas que haya matches, likes, mensajes) y les permiten aumentar los indicadores de desempeño que les mostrarán a los inversores para que se mantenga el flujo de inversión en la empresa". Premian, por tanto, a "los usuarios populares, es decir, a los que hacen más matches, porque [a las apps] les genera más tráfico".

Usuarios más populares

El estudio Aspirational Pursuit of Mates in Online Dating Markets, publicado en Science Advances, examina el comportamiento de los usuarios de las apps de citas y cómo buscan potenciales parejas. "Este estudio demuestran que la popularidad en las apps de citas está correlacionada con la edad", asegura Rosales. Tras el análisis de los mensajes entre usuarios de un sitio web de citas en cuatro ciudades, Nueva York, Boston, Chicago y Seattle, los autores concluyen que "la mayoría de las personas reciben unos pocos mensajes como máximo, pero una pequeña fracción de la población recibe muchos más".

Personalizan a esa persona muy popular en las redes de citas online como "una mujer de 30 años que vive en Nueva York, recibió 1.504 mensajes durante el período de observación -un mes-, lo que equivale a un mensaje cada 30 minutos, día y noche, durante todo el mes". Aunque matizan que "la deseabilidad no se trata solo de cuántas personas te contactan, sino también de quiénes son esas personas".

Si a un usuario le contactan perfiles que son deseables, a ese usuario se le valorará más y se convertirá en una potencial pareja interesable, no tanto para el resto de usuarios, sino para la propia app. Una medida estándar de esta deseabilidad se refleja a través de PageRank, un algoritmo que desarrolló Google para puntuar los posicionamientos de las páginas web. La puntuación que obtengan los investigadores de los perfiles de usuarios les dan "una visión de quién es deseable en conjunto, identificando a aquellas personas que reciben la mayor cantidad de mensajes de otros deseables".

Edadismo en apps para ligar

Las apps de citas "premian el atractivo normativo, no envejecer", señala Juan Linares-Lanzman. Los usuarios más jóvenes son concebidos socialmente como "más atractivos" y en el entorno digital funciona de la misma manera. "Tener más de 30 años supone pagar más en algunas aplicaciones para tener las mismas funcinoalidades que el resto que tienen menos de esa edad. Pagar para, por ejemplo, anonimizar la edad en la plataforma. Esto supone no mostrarse tal y cómo eres sino tal y cómo quieres que te vean", expresa.

Un hombre abre Tinder en su teléfono móvil. / UNSPLASH

De hecho, Tinder fue acusada en 2022 de ofrecer suscripciones a precios diferentes en función de la edad de los usuarios, según concluyó una investigación del medio australiano Choice. La compañía explica para este diario que "el sistema automático que tiene la app para la aparición de las diferentes ofertas y precio de las suscripciones se basa en la activad previa de las cuentas, incluyendo cuánto tiempo la han tenido activa, las compras que han realizado con anterioridad, y su participación en diferentes ofertas. Estas decisiones automáticas, no se basan en información sensible ni demográfica, como la edad, sexo u orientación sexual de nuestros usuarios".

Este investigador considera que las apps de citas alimentan una "visión algorítma del amor", que en última instancia "lleva a una ilusión, que la química del encuentro puede hacer evidente". Según un estudio desarrollado en cuatro ciudades de Estados Unidos, el pico de deseabilidad de las mujeres en las apps de citas se sitúa en los 18 años, mientras que el de los hombres se mantiene estable y cae solo en los extremos, "mostrando el peso de los prejuicios de edad y género en las experiencias de citas online", afirma Andrea Rosales.

Las mujeres se ven más perjudicadas, "sin lugar a dudas", exclama Linares-Lanzman, por este sesgo de edad. No obstante, "las discriminaciones por edad hacia las personas mayores no sólo se intenfican con el género, también con el físico, el lugar de nacimiento, la clase social o las capacides mentales", zanja. La profesora de la UOC mantiene que, además, la mayoría de los usuarios de Tinder "se concentran entre los 18 y los 44 años, para personas mayores de 44 años será más dificil ser popular".