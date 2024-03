"Aquí tratamos al costalero como si fuese Ronaldo": el costalero del futuro funciona con Inteligencia Artificial

Siete fisioterapeutas, una podóloga, una enfermera, un médico de urgencias y hasta una nutricionista. Ya está todo dispuesto para que (si Dios y el tiempo lo permiten) salgan las procesiones de Semana Santa por las calles de Granada. Y que lo hagan de la forma más segura posible para los costaleros. Porque ellos son los que soportan, literalmente, el peso de la tradición.

Todos estos profesionales de la salud trabajan para el CEACO (Centro de Atención al Costalero). Una entidad nacida en Sevilla hace 25 años que, como su propio nombre indica, presta al costalero toda la ayuda que precisa. Desde cursos de formación hasta atención médica. Y es ahí donde han puesto en marcha la iniciativa más futurista de la historia de la Semana Santa.

Uno de los costaleros, llamado Jesús López, estrenará un sistema de Inteligencia Artificial (IA) que le anticipará si va a sufrir una lesión durante la procesión. Con tres sensores instalados en diferentes puntos del cuerpo, el costalero sabrá, recibiendo vibraciones, si está llevando bien el paso o si tiene que corregir cualquier parámetro, sea postura, sujección o fuerza.

Ciencia del costal

La iniciativa parte de Montserrat Altemir Lara (Sevilla, 1972), neurofisioterapeuta que lleva la Semana Santa en la sangre. Su madre fue la presidenta de una entidad cristiana en Sevilla, la Adoración Nocturna. Y a ella siempre la ha interesado el mundo de los costaleros, pero especialmente desde un punto de vista académico, tal y como le cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Montserrat explica que "la técnica nace en el siglo XVII, en los muelles de los puertos que descargaban arena. ¿Dónde? No sabemos si en Sevilla o en Palermo. Lo estamos investigando. La cuestión es que los hombres pobres que descargaban arena utilizaban parte del saco y se lo colocaban como almohadilla en la cabeza y así podían llevar mejor el peso de la arena. Con el tiempo, esos hombres pobres eran pagados para que llevasen los pasos de Semana Santa". Y así nacieron los costaleros.

COstaleros fumando debajo de un paso, en la época franquista / Cedida

Porque, para el que no lo sepa, el costalero no lleva el paso de la procesión en el hombro. Como están ocultos bajo el manto, no se ven. Pero el que lo lleva a hombros "es un porteador. El costalero lleva una especie de almohadilla que se conoce como "morcilla", nos explica. Se apoya la madera en la zona cervical (concretamente en la séptima cervical o C7) y cada costalero soporta entre 45 y 60 kilos.

Como el mundo de los costaleros es una ciencia de la que se ha escrito muy poco, Montserrat se especializó en ella. Se fue a estudiar a Londres un Máster de Investigación Neurológica y presentó varias investigaciones sobre las lesiones neurológicas en el sistema nervioso del costalero. Aquello entusiasmó a los docentes de la universidad. "Acabé presentando mi disertación (o tesina) sobre ese tema y dando conferencias ante cientos de personas".

Altemir Lara tiene registrada la propiedad intelectual del Centro de Atención del Costalero. Fue pionera en abrir un espacio de estas características y lleva trabajando en Semana Santa de varias ciudades españolas (no sólo de Andalucía) desde hace 25 años. Ahora se centra en Granada por varios motivos: "Estuve 7 años en Sevilla, pero allí los pasos sólo hay costaleros y son todos hombres. En cambio, en Granada he encontrado que los pasos los llevan hombres y mujeres, y que hay costaleros y hay pasos que van a hombros".

El costalero no lleva el paso a hombros; lo carga sobre la séptima cervical, soportando entre 45 y 60 kilos / Luisma Murias / LNE

Deporte de élite

Jesús tiene 34 años y lleva más de 15 como costalero. Empezó en los Escolapios de Granada, pero "desde hace un tiempo también saco La Cañilla y el Despojado". Él, que también es fisioterapeuta y miembro de CEACO, va a ser la persona que se convierta en "el costalero del futuro". Es decir, en la persona que lleve los sensores que le permitan saber si se va a lesionar o no: "Por el momento, las pruebas son buenas. No parece un equipo muy incómodo. Como mucho el de la morcilla, pero no da la sensación de molestar", nos cuenta.

Montserrat explica que "se conectan tres sensores: uno en las cervicales, otro en las dorsales y otro en la morcilla. Los dos primeros son los que mediante la IA, avisarán al costalero. Si inclina sus cervicales más de 15 grados, le vibrará eese sensor. Si inclina las dorsales más de 45 grados, le vibrará ese sensor. Les estará advirtiendo de que, o corrige su postura, o se lesionará".

Relata que el tercero, "el de la morcilla, no vibra. Es un dispositivo que realiza mediciones de datos. Lo potencia o la velocidad de la levantá, el tiempo bajo el paso o la distancia recorrida, mediante un GPS". Todos estos son "dispositivos que ya se utilizan en el deporte de élite. En las botas de los futbolistas o los guantes de los boxeadores, para medir la velocidad o fuerza del golpeo. Yo soy experta en nuevas tecnologías y lo que hago es tratar de aplicarlas al mundo del costal. Yo no he inventado estos sensores, lo que hago es tratar al costalero como si fuese Ronaldo", concluye.

El costalero lleva tres sensores conectados al cuerpo, para prevenir lesiones / CEACO

Patrimonio Inmaterial

Además, de las cuestiones relacionadas con las posibles lesiones vertebrales (hernias o contracturas), se irán recogiendo otras estadísticas, como frecuencia cardiaca o nivel de azúcar en sangre. "Yo soy especialista en neurofisioterapia, pero para el resto de cuestiones busco equipo Por eso incorporamos la figura de médico, podólogo, nutricionista o enfermero. Profesionales que estarán dispuestos en seis lugares distintos. Siete, contando mi puesto".

Porque ella también estará, como siempre, al pie del cañón. Su labor por la salud del costalero le ha valido ser premiada en dos ocasiones por la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía. Pero no cesa aquí. "El arte del costal es una tradición única en el mundo. Mi objetivo vital es que la técnica del costal sea reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad, igual que el flamenco".