La animación que ven tus hijos también se hace en Canarias: las islas compiten con Madrid y Barcelona

Manu (nombre ficticio porque prefiere que no se publique el suyo) tiene 32 años y durante los dos últimos se ha dedicado a la animación. Vive en Madrid y trabaja para Zinkia Entertainment, una empresa que coproducía hasta hace poco la exitosísima serie infantil Pocoyó. "Mi empresa vendió la IP (Propiedad Intelectual, por sus siglas en inglés) a una compañía francesa y ellos han externalizado la producción y se la llevan a unos estudios que tienen sede en Canarias", explica este joven, que antes de cambiarse al sector de la animación se dedicaba al diseño.

Está atento a las ofertas de empleo que se van publicando en portales profesionales y se ha dado cuenta de que hay trabajo más allá de las principales capitales de España. "Estoy al tanto de que hay estudios en Canarias, porque son los que normalmente ofrecen puestos para Junior, también por el tipo de producciones que se hacen. Muchas de ellas crean contenido audiovisual para niños y mucho es para preescolares", dice.

Al acceder a las páginas webs de la Film Commision de cada una de las islas, se comprueba que se han rodado allí episodios de series tan exitosas como Black Mirror o 30 Monedas, y largometrajes como Los abrazos rotos Han Solo: Una historia de Star Wars. Pero las páginas de Tenerife y Gran Canaria reservan un espacio muy importante desde el año 2018 a la animación.

"Hay bastantes oportunidades en Canarias, porque hay unas varias productoras importantes y otras medianas y pequeñas. Antes, se centralizaba todo en Madrid y Barcelona", asegura este profesional de la animación.

Una de las maneras de apoyar al sector de la animación son los incentivos fiscales y las ayudas. "Canarias, junto a Navarra y País Vasco, lidera estas iniciativas de desgravaciones fiscales. Esto ha permitido que estas zonas se conviertan en polos de la industria y numerosas productoras han abierto sede en Canarias o han nacido directamente allí. También escuelas y centros de formación", explica Abraham López Guerrero, director académico del área de Animación en el centro universitario U-tad.

De acuerdo con las páginas webs de las Film Commissions de cada isla, Canarias ofrece una deducción del 50% sobre el primer millón de gastos subvencionables y del 45% sobre el resto de gastos subvencionables en Canarias a los productores con domicilio fiscal en elarchipiélagoo que se encarguen de ejecutar una producción en el extranjero (empresas de servicios de producción). El gasto mínimo para producciones internacionales que realicen trabajos de animación en Canarias es de 200.000 euros. Asimismo, en el caso de producciones nacionales rodadas en Canarias que obtengan el Certificado de Cine de Canarias, el porcentaje de deducción es del 50% sobre el primer millón de euros y del 45% a partir de ese momento.

La devolución máxima que se entrega en las islas por la producción de un episodio de serie es de 18 millones de euros y, para las películas, es de 36 millones. "Una empresa, cuando quiere grabar en Canarias, tiene dos opciones para beneficiarse de los incentivos fiscales si se trata de inversión extranjera: tiene que contratar una productora de Canarias o instalarse aquí y crear una sede", detalla Dimple Melwani, consejera delegada de Turismo de Tenerife, la isla en la que se encuentran cuatro de las "empresas top de animación", que son Atlantis, 3 Doubles Producciones, Tomavision y b•water Animation Studios.

'Mr. Lonely', de 3 Doubles Producciones. / 3DP

Impacto económico y empleo

"Es un sector que tiene mucha empleabilidad y que se desarrolla en un mercado global, por lo que se trabaja desde todo el mundo para España y viceversa. Eso hace que los gobiernos y las instituciones locales y regionales estén apostando por la animación como nicho de empleo y sector económicamente favorable, y una de las maneras de hacerlo es la creación de hubs en distintos lugares", declara López Guerrero, de la U-Tad, que pertenece al hub de animación y videojuegos de Madrid.

Estas buenas palabras sobre el auge del sector de la animación no se quedan en el discurso, sino que se traducen a cifras. En Tenerife, 19.068.319,71 euros de impacto económico se deben sólo a la animación. Es más del doble que el resultado de 2019, cuando se alcanzó la cifra de 9.073.000 euros, de acuerdo con los datos que ha facilitado la Tenerife Film Commission a EL PREIÓDICO DE ESPAÑA.

En ese ejercicio, en la isla trabajaban en animación un total de 205 personas, mientras que en 2022 fueron 803 y, en 2023, 667 las empleadas. "Al ser una industria en la que muchas veces se trabaja por services, por temporadas dependiendo de las producciones, en el momento punta, podemos trabajar unas 150 personas en nuestra empresa y, hasta que arrancamos otra, seremos 30 o 40", indica Angélica García, General Manager de b•water Animation Studios, la compañía que ha producido Mavka: Guardiana del bosque (Prime Video y Disney+), una película ucraniana que se terminó durante la invasión rusa y se distribuyó a nivel mundial. Las producciones audiovisuales de todo tipo generaron en Tenerife el año pasado 3.281 empleos correspondientes a posiciones técnicas y artísticas, y 2.867 de extras.

'Mavka: Guardiana del bosque', una película ucraniana producida por b•water Animation Studios. / BWAS

Canarias es puntera

"Hemos hecho varias producciones y hemos recibido ya los incentivos fiscales y tenemos la intención de quedarnos mucho tiempo más, porque realmente la calidad de vida que hay en las islas es muy, muy buena. Se ha generado una sinergia con clientes, con artistas y en sí con las otras empresas de animación que es bastante saludable", argumenta la General Manager de b•water Animation Studios. La empresa en la que está contratada nació en Alemania y en Tenerife trabajan bajo un brand, que es b-water Animation Studios. "El primer estudio nació en Colonia hace unos 20 años y, a partir de ahí, la empresa se ha ido moviendo para ir creando diferentes estudios en otras partes del mundo", hace 10 años, a Barcelona y, en 2018, a Tenerife.

Abraham López Guerrero, también director de Blue & Malone: Casos Imposibles, Goya a Mejor Cortometraje de Animación en 2021, sostiene que "Canarias está apostando muy fuerte y es puntera, porque han tenido una visión clara de que era una manera de desarrollar económicamente las islas", una estrategia que considera que "se basaría en acoger algo en el archipiélago que no fuera meramente turístico". "El 35% del PIB de Canarias corresponde al turismo y la apuesta por la animación forma parte de la diversificación de la industria y es un atractivo", agrega Dimple Melwani.

'Miraculous Ladybug', de Atlantis Animation. / ATLANTIS

Tal es la relevancia de Canarias en el sector de la animación que ya cuenta con un festival, Animayo, que se ha convertido en el primero que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood declaró Festival Calificador. Desde 2017, piezas premiadas en algunas categorías de este certamen de Gran Canaria obtienen un pase directo a la codiciada preselección de los Oscar.

Oportunidad de empleo

"Cada vez hay más plataformas, más pantallas, más producción y más consumo. La animación es universal y se consume en España contenido que se hace en Corea, Japón o Estados Unidos", reflexiona Abraham López Guerrero. Este género va en ascenso: cada vez se hace más animación, hay más técnicas, los costes son menores, pero "de repente vienen crisis y parones". "Es una industria en expansión, pero muy inestable, tiene altibajos", advierte.

Quienes quieran trabajar en este sector tendrán que asumir que " hay que ser un poco nómada, igual le toca vivir fuera, aunque sea por temporadas". "No todos los que busquen trabajo van a tenerlo, pero hay muchísimo trabajo ahora mismo en el sector, aunque también hay mucha competitividad y nivel. Es un sector muy exigente en cuanto a calidades, porque la película que yo estrene puede competir con una película de Pixar".

'Monster Loving Maniacs', de Mondo TV Studios. / Mondo TV Studios

Mondo TV es un grupo italiano que se trasladó en el año 2008 a España, para ocuparse "del mercado de España, Portugal, América Latina y los Estados Unidos en español", indica María Bonaria Fois, CEO de Mondo TV Studios. En 2016, cuando la empresa empieza a cotizar "en la bolsa española", abre un estudio en Canarias.

Squirrel Media, un grupo tecnológico español que estaba creciendo en contenidos, compró este estudio, que se dedica a hacer "animación preescolar y para niños, en 2D y 3D", con la vista puesta en "lo que nos pide el mercado". María Bonaria Fois destaca que no sólo en Canarias existen estos atractivos incentivos fiscales, tambíen en el norte de España: "El Gobierno del País Vasco ha subido los incentivos fiscales y ahora es el más alto del mundo".

"Es un sector en crecimiento. No sólo las personas que quieren hacer ficción pueden trabajar dentro del sector", apunta Angélica García, puesto que su trabajo puede servir también "para crear realidades que todavía no están o las que ya existen pero que no se pueden grabar, como las imágenes que se usan en investigaciones médicas en menores".