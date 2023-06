Una asociación de personas con discapacidad reclama que Vips plagia su eslogan en una campaña publicitaria

"Lo mío no es normal, pero lo tuyo tampoco". Esta frase de lo más repetida en conversaciones coloquiales es la que ha abierto una brecha, por el momento irreparable, entre la cadena de restaurantes Vips y la Fundación Pegasus, una organización dedicada a la inclusión de personas con discapacidad. Pegasus emplea esas palabras como eslogan de su asociación desde 2017, momento en el que a su fundador, David Rodríguez, se le ocurre que la actividad de esta ONG puede basarse en esa idea. "La gente piensa que lo de 'lo mío no es normal' es por mi forma de caminar tan particular (con flow) pero en realidad lo es por algo que tú también tienes. Es más, lo tuyo tampoco es normal", explica este joven en su página web, que quiere demostrar que "todos somos diferentes, únicos y especiales" a través de programas de deporte, salud y formaciones en empresas.

El conflicto se abrió cuando el 11 de abril Vips deja atrás su "Muy abierto", lema que ha usado desde 2016, y presenta la campaña "Lo de Vips no es normal, pero vosotros tampoco", que hacía referencia a los inusuales platos que han añadido a su carta, como la carbonara con torreznos de Soria, y a las preguntas interminables de sus clientes. "Vimos el desarrollo de la campaña y que era el nuevo eslogan de la compañía, con un nuevo argumentario basado en la diferencia que tienen dentro del fast food, en normalizar la diferencia como un valor que destaque, que no es negativo, sino que es algo positivo. Era como leernos a nosotros mismos, pero en el mundo de la comida", señala Péru Fernández, responsable de Comunicación de la Fundación Pegasus.

Desde entonces, la pequeña organización, con sede en la localidad madrileña de Arganda del Rey, ha compartido a través de redes sociales vídeos en los que denunciaban que el nuevo lema de Vips era "muy parecido al nuestro". David Rodríguez ha acudido a varios locales de la compañía, pero también a las puertas de la sede de Alsea, matriz de la marca, y de Mono Madrid, la agencia que ideó la campaña, para que le fotografiasen mostrando mensajes en los que criticaba que Vips no contestase a los mensajes que les habían enviado a la propia empresa y a sus trabajadores ni a los comentarios que los seguidores de Pegasus han ido dejando en las redes sociales de la cadena de comida rápida.

"En cuanto nos enteramos de la noticia, dijimos que no íbamos a denunciar, sino que optábamos por intentar contactar con ellos para tener una reunión, una charla o lo que sea", dice Pèru Fernández, para alcanzar un acuerdo de colaboración, como los que han cerrado en el pasado con compañías como Leroy Merlin, Endesa o Seur. Tan sólo el director general de la agencia creativa responsable del eslogan, Jorge Fesser, respondió a los intentos de Pegasus de hablar con alguien que hubiese participado en la campaña. "Les expliqué que era una coincidencia, que nosotros llevábamos cinco o seis meses trabajando en la nueva estrategia de Vips antes de lanzar la primera campaña y que, en publicidad, este tipo de casualidades son frecuentes", asegura, a la vez que apunta a que Mono Madrid presentó el año pasado una campaña para Santander, basada en el "tan tan", que se parecía a una que lanzó McDonald's hace unos meses.

"En ningún momento ha habido ni plagio ni inspiración", insiste Fesser, que aclara además que ni siquiera sabían que "existía la fundación y la primera noticia que tuvimos de ellos llegó cuando lanzamos la campaña". En Mono Madrid hacen un "check legal, cuando procede", para asegurarse de que ninguna marca dentro del mismo sector que haya registrado la verbalización que pretenden ofrecer a la empresa que les contrate. "En este caso, la verbalización del claim de Vips viene de una frase coloquial que está en boca de todo el mundo y no es una expresión que se pueda registrar", zanja. De hecho, tres días después de que se hiciese pública esta estrategia, Jazztel lanzó una similar, encabezada por el concepto "lo de Jazztel no es normal".

Vips se siente "acosado"

Sin embargo, Vips aún no ha contestado, ni lo hará en un futuro próximo, a pesar de que la Fundación Pegasus les ha enviado un burofax en el que pedía una reunión para "explicarles la situación que está sufriendo la Fundación y solucionarlo de manera muy sencilla, pues se puede establecer una colaboración real entre Vips y la Fundación manteniendo su campaña inicial, añadiendo el logo de Pegasus a toda su publicidad, culminando la asociación entre ambas que podría anunciarse en los medios, aprovechando así los beneficios de la referida asociación las dos partes", según detallan en el texto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

En el burofax, Pegasus refleja que Vips ha operado "del mismo modo que actúan nuestras empresas colaboradoras", incluyendo el nombre de la marca en el eslogan de la organización, sin haber llegado a un acuerdo previo. Afirman que, de esta manera, habrían caído en "un efecto priming", que se refiere a un fenómeno cognitivo por el que la exposición a un estímulo influye en la respuesta a otro estímulo. Por tanto, insinúan que los creativos de Mono Madrid o los trabajadores de Vips habrían visto el lema de la ONG y lo habrían asociado indirectamente a su marca. "Por parte de Vips, pico cerrado y no mueve ni un dedo, porque, de moverlo, puede quizás significar que ha habido un plagio o que se nos da la razón de alguna forma. Han optado por el silencio como estrategia, que pase el tiempo, que al final nosotros somos pequeños y ellos van a hacer mucho más ruido en publicidad", sostiene Péru Fernández.

Desde este gigante de la restauración evidencian que llevan participando en programas de ONG y fundaciones desde 2014 y que colaboran con Cruz Roja desde hace 22 años. "Estamos encantados de aportar nuestro granito de arena a la sociedad, pero lo que no podemos hacer es sentarnos con unos señores que nos están acosando. No estoy obligada a sentarme contigo, y menos cuando me acusas de un plagio que no es tal", sentencia Cristina Mendizábal, Head of Communication & Public Affairs de Alsea, que reprocha que la Fundación Pegasus ha compartido su perfil de LinkedIn para justificar que ella y David Rodríguez se seguían en esta red social desde hacía dos años. "Yo puedo seguir a 10.000 personas, ni siquiera conocía a este chico ni a la fundación", alega.

En un primer momento, el equipo de Vips se planteó sentarse a hablar con la Fundación Pegasus, pero "el tono de sus acusaciones nos hizo decidir que no nos queremos sentar con ellos a negociar nada". "Si lo hubiesen hecho de otra manera, habríamos hablado con ellos", recalca Cristina Mendizábal, que traslada que para la compañía "no es aceptable" negociar con una organización que "se ha metido con la marca y ha dicho que estamos plagiando un claim que es una frase que todo el mundo utiliza a diario". "Están manchando nuestra imagen, tenemos comentarios negativos en nuestras redes sociales, porque el discurso es muy fácil: la multinacional contra la pobre fundación. Y en este caso no es así para nada. Nosotros no colaboramos con asociaciones que nos van a acosar", concluye esta directiva, que declara que, a Pegasus, "no les debemos nada".

"No hay nada que sea ilegal"

Jorge Fesser asevera que, tras haberlo corroborado con abogados, "no hay nada que sea ilegal". "Cuando no han emprendido acciones legales es porque ellos mismos saben que no hay ningún tipo de ilegalidad que impida a Vips utilizar una frase coloquial con la marca registrada Vips en esa misma frase", añade, pero opina que la Fundación Pegasus "está intentando defender es indefendible y, de hecho, no hay ninguna demanda por su parte, porque no pueden defenderlo legalmente. Se lo intentamos explicar, pero no lo quieren aceptar".

El abogado de Bamboo.legal Javier Serrano, especializado en propiedad intelectual, defiende que "en sede de propiedad intelectual, sería, a mi juicio, tremendamente forzado que a la frase 'lo mío no es normal, pero lo tuyo tampoco' se le diera condición de obra a efectos de tener derechos de autor; pero, además, creo que tampoco habría copia en lo sustancial para poder hablar de plagio con la frase 'lo de Vips no es normal pero vosotros tampoco'". Asimismo, no considera que haya "un acto de imitación desleal, por cuanto la imitación de prestaciones ajenas es libre (artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal) sin que, en este caso, creo que se genere en el consumidor asociación entre ambos eslóganes, o que pueda probarse debidamente que el eslogan de Vips comporte un aprovechamiento indebido del esfuerzo o reputación de la fundación". Este letrado rechaza, además de la infracción civil ya comentada, el delito penal.

"Ellos no han podido registrar su eslogan, porque no se puede registrar una frase hecha. No se puede registrar un 'eres la bomba', porque son frases habituales que no son propiedad de nadie", corrobora Cristina Mendizábal. La Head of Communication & Public Affairs de Alsea afirma que "no conocíamos a esta fundación", porque es "muy pequeñita, ha tenido muy poca visibilidad y, aunque ellos tengan un eslogan así, tampoco lo habríamos encontrado", algo que se tambalea al buscar en Google "lo mío no es normal, pero lo tuyo tampoco", ya que la primera entrada que aparece es la propia web de David Rodríguez. Cristina Mendizábal no descarta, después de todo, sentarse con la fundación y ver formas de colaboración "cuando pase el tiempo". "Deberían dejarnos en paz y yo, que soy soñadora, me gustaría recibir una disculpa por su parte por las formas que han tenido", concluye.