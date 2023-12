El Gobierno intenta enfrentar a Ayuso con los barones del PP por su discurso sobre financiación

Las palabras de Isabel Díaz Ayuso durante el acto del PP este domingo en Madrid sirvieron en bandeja argumentos al Gobierno para tratar de enfrentar el discurso de la presidenta en materia de financiación con otras comunidades gobernadas por el PP.

“Mientras los nacionalistas y la mala gestión de los socialistas hunden siempre cada región que tocan, Madrid aporta casi el 70% de todo con lo que se sufragan los servicios públicos de España entera. No hay derecho a que los regionalismos periféricos y el nacionalismo nos diga que Madrid es excluyente o nacionalista”, sostuvo entre aplausos y al grito de “Tú sí que vales” desde el público.

Ese discurso no es nuevo pero sí cobra una relevancia especial cuando el Gobierno tiene por delante asuntos de tanta importancia como la reforma del sistema de financiación autonómica o la quita de la deuda a las comunidades, que abre grietas importantes entre los barones del PP, con posiciones encontradas según los territorios más allá del argumentario de Génova. Hacienda siempre se ha escudado en que el PP no tiene una posición única para justificar que aún no se haya reformado el sistema de financiación, que lleva casi una década pendiente de revisión. Así volvió a expresarse Montero en una entrevista con Prensa Ibérica, donde subrayó que las diferencias internas en el PP impiden el acuerdo y que “hace falta un liderazgo fuerte”.

Con Andalucía de bandera

El mensaje de Ayuso no pasó desapercibido para la ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero, que lanzó un tuit para poner de manifiesto “la barbaridad”, explicaron fuentes de su departamento, que había dicho la presidenta de Madrid. “Qué nivel de ignorancia. Decir que Madrid paga el 70% de la sanidad o la educación pública de Galicia, Extremadura o Andalucía es, además de falso, un insulto. Sorprende que nadie del PP de Feijóo se atreva a decírselo”, señaló Montero.

El mensaje llegó a Andalucía en un día de celebración, el 4 de diciembre o Día de la Bandera, mientras el presidente Juan Manuel Moreno entonaba un discurso político en defensa de “la igualdad” entre los españoles y contra los privilegios de unos territorios frente a otros. Hablaba de Cataluña pero Madrid se cruzó en su camino. Nadie quiso responder formalmente a Ayuso pero el malestar con ese argumentario, que habla de Madrid como aportadora neta de recursos y del resto como subsidiadas, molesta. “Ya nos sabemos bien esa letra”, admitieron en el Gobierno andaluz, negándose a darle más importancia. “No vamos a comprar su marco mental”, se limitaron a replicar desde el PP de Andalucía. Lo conocen bien porque el PP ha sufrido de primera mano durante años ese discurso de la Andalucía subsidiada desde sus propias filas, con Esperanza Aguirre asegurando que se utilizaba el dinero de los contribuyentes “para dar pitas, pitas, pitas” a los andaluces con el subsidio agrario. O con Ana Mato diciendo que los niños andaluces eran “prácticamente analfabetos” a una semana de las elecciones andaluzas de 2008. Un discurso que el PSOE siempre ha utilizado con gran rédito político y en el que ahora trata de hurgar de nuevo.

Madrid se reafirma

Lejos de matizar su afirmación de que “casi el 70% de los servicios públicos” de toda España se sufraga desde Madrid, el Gobierno de la comunidad insistió en el relato. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, se apoyó en un cuadro oficial con datos del ministerio para defender esa tesis. “Qué atrevida es la ignorancia, señora ministra”, aseguró, para defender que en la financiación autonómica Madrid “aporta más del 72% a los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, etc.)”.

El cuadro se refiere al fondo de garantías, una de las patas del modelo de financiación autonómica, donde Madrid aparece junto a Cataluña y Baleares como aportadoras netas al modelo. Es decir, la aportación de su recaudación tributaria da un saldo negativo. Da más de lo que recibe del Estado para financiar sus servicios. Madrid aporta 26.052 millones y recibe 19.736, lo que arroja un saldo negativo para las arcas autonómicas de 6.313 millones de euros. Es el mismo mensaje que defendieron a capa y espada los nacionalistas catalanes cuando se aprobó, en 2009, el actual modelo de financiación en 2009 y que lleva caducado desde 2014. Los catalanes esgrimieron sus balanzas fiscales negativas para alimentar el discurso que condujo con el tiempo a la proclama de “España nos roba”, que dio alas al proceso soberanista contra el Estado.

No pagan los territorios

En este caso, Ayuso recuerda cada vez que puede que Madrid subvenciona al resto de España aunque asegura que lo hace de forma “solidaria” y como “una obligación” con el resto de españoles. En su partido, no todos los barones piensan como ella. La máxima siempre ha sido que pagan los ciudadanos o las empresas, no los territorios. A igual nivel de renta, se paga lo mismo. Las comunidades que más aportan lo hacen porque tienen mayor renta per cápita. “Incluso aunque se supriman impuestos”, recuerdan desde el Gobierno central.

En el presupuesto de la Comunidad de Madrid figura expresamente “la solidaridad de la comunidad de Madrid”, un apartado donde defienden que la comunidad en 2024 recibirá 6.176,4 millones de euros, mientras que “en términos reales desde 2009 y hasta 2021 ha realizado una aportación neta de 44.852 millones”. “Solo Cataluña y Baleares han aportado a este fondo” como Madrid, se subraya. “Con datos objetivos, la Comunidad aporta el 70,65% al fondo de garantías de los servicios públicos (FGSPF)”, defienden. Ese es el dato, explican, que difundió Ayuso.

Desde el Ministerio de Hacienda califican de “obvio” que es “rotundamente falso” que Madrid sufrague el 70% de los servicios públicos del resto de España. Alegan que este fondo es solo una pata más del sistema global de financiación. Solo el capítulo de sanidad de la comunidad de Andalucía para 2024 es de 14.246 millones de euros. La aportación neta de Madrid sería de 6.313 millones de euros. “Es absurdo decir que Madrid sufraga el 70% de los servicios del resto de España”, zanjan desde el Gobierno, "no hay ninguna cifra que lo pueda aguantar".