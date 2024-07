Les Luthiers y el humor más allá de modas, correcciones e incorrecciones políticas

"No hay en el mundo otro grupo como Les Luthiers. Inventaron un género escénico que solamente ellos han representado hasta ahora y que probablemente nadie más será capaz de repetir", afirma rotundo el periodista Álex Grijelmo, responsable de completar Les Luthiers: de la L a la S (Debate), la biografía del grupo argentino que el escritor colombiano Daniel Samper publicó hace más de tres décadas.

"Me telefoneó para preguntarme si me gustaría escribir la segunda parte de la biografía aprovechando como 'percha' la retirada del grupo —recuerda Grijelmo—. Le insistí en que lo hiciera él, pero Daniel andaba en esos momentos con otros proyectos en Colombia. Me llamó después Jorge Maronna para animarme. No hacía falta. Aunque andaba en ese momento enfrascado en un nuevo ensayo, hice un paréntesis muy venturoso. Fue muy divertido todo. Un trabajo entre amigos que además se ríen mucho".

Desde que apareciera la primera edición de Les Luthiers: de la L a la S, han sido numerosos los acontecimientos vividos por el grupo. Algunos tan extraordinarios como la concesión de la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la Católica, el Premio Grammy Latino a la Excelencia MusicalPremio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades o la participación en el Congreso de la Lengua Española, ese en el que Felipe VI se refirió al autor de El Aleph como "José Luis Borges", en un claro homenaje a las introducciones de Daniel Rabinovich y Marcos Mundstock. Entre los hechos más tristes, el fallecimiento de estos dos carismáticos Luthiers, la retirada de Carlos Núñez Cortés y el adiós definitivo de Les Luthiers de los escenarios, tras una exitosa gira que llevó al grupo por diez países con el espectáculo Más tropiezos de Mastropiero.

A partir de ahora quedan los vídeos de sus actuaciones que Les Luthiers han colgado generosamente en el canal que tienen en la plataforma de streaming YouTube, el pódcast La hora de la nostalgia (Spotify), libros como el de Samper y Grijelmo y confiar en que, como sucede con las obras de Mozart, Bach o Lennon & McCartney, sean otros artistas y grupos los que, en el futuro, interpreten piezas clásicas del repertorio de Les Luthiers como, por ejemplo, El regreso de Carlitos, El sendero de Warren Sánchez, Cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras Las majas del bergantín Payada de la vaca El explicado Cartas de color o Visita a la Universidad de Wildstone.

"En verdad, eso ya ocurre. A menudo grupos de jóvenes nos solicitan autorización para interpretar algo de nuestro material —puntualiza Carlos López Puccio, uno de los integrantes de Les Luthiers—. El hecho de este comentario, sin embargo, prueba que el trabajo de esos grupos no ha tenido demasiada trascendencia. Tal vez porque el trabajo de ellos no sea artísticamente muy bueno, tal vez porque nuestras obras no sean tan buenas como las de Bach o las de Lennon y McCartney".

Alto contraste

Durante la segunda mitad de la década de los 60, la vida cultural de la ciudad de Buenos Aires estuvo marcada por las propuestas de vanguardia de artistas como Marta Minujin, Jorge de la Vega, Alberto Greco, Oscar Masotta o Roberto Jacoby, entre las que destacaron, no solo por calidad sino también por contraste, los espectáculos de Les Luthiers. A diferencia de las acciones coloristas, de inspiración psicodélica y estética pop, Les Luthiers apostaron por una puesta en escena sobria, música erudita y un humor repleto de referencias culturales e inteligentes juegos de palabras. La fórmula, que se fue abriendo paso en los escenarios porteños poco a poco, experimentó una gran popularidad cuando, tras ser registrada en disco, comenzó a fascinar a una audiencia que se extendía por todos los países de habla hispana.

Les Luthiers en los años 60. / ARCHIVO

"Nací cholulo de Les Luthiers sin saberlo. Fue fácil seducirme, porque esta clase de humor siempre me ha atraído. Tuve conciencia de que era seguidor en 1975, cuando por primera vez escuché casetes piratas con números del grupo, y entendí que había entrado en un mundo fuera de lo común", recuerda Daniel Samper, ejemplo de seguidor de Les Luthiers para el que las particularidades lingüísticas argentinas no fueron un inconveniente a la hora de entender el repertorio. No obstante, y como no todos los espectadores demuestran tanta entrega como el colombiano, cuando el grupo comenzó a hacer giras internacionales, sus miembros resolvieron que todos los números debían entenderse en todos los países, haciendo todas aquellas modificaciones léxicas o gramaticales que fueran necesarias.

"Desde que comenzamos nuestra vida internacional fuimos conscientes, al principio con sorpresa, de que no todo lo que hablábamos se entendía de la misma manera más allá de alguna frontera. Por eso aprendimos rápidamente que al componer, al escribir, debíamos sospechar y estar atentos a la universalidad de lo que dijéramos. A medida que comenzamos a viajar, fuimos haciéndonos amigos confiables en cada país a quienes podíamos consultar en el momento de utilizar alguna palabra o expresión sospechable. Esas intentábamos descartarlas y poner en su lugar palabras panhispánicas. Cuando no era posible, las reemplazábamos en cada plaza visitada", explica Carlos López Puccio que cita entre esos "buenos y confiables amigos" a Daniel Samper y Álex Grijelmo.

Una fórmula magistral

La fórmula de Les Luthiers ha resultado ser tan eficaz, que parecería haber sido creada en un laboratorio. Después de más de cinco décadas de actividad, sus números no resultan anacrónicos ni han tenido que ser eliminados de discos o antologías por resultar inadecuados a los ojos u oídos del espectador actual.

"Los mecanismos profundos por los cuales reímos son inalterables. Cómo se los emplea es característico de la individualidad de cada humorista, de su tiempo y de la calidad del público para el cual trabaja —reflexiona Carlos López Puccio—. No creo que sea el humor lo que ha cambiado, sino las temáticas; porque lo bueno y lo socialmente abominable, lo incorrectamente político y la hermenéutica, están en permanente actualización. En más de cincuenta años de reír y hacer reír hemos tenido que adaptar los modos, las temáticas y los permisos no siempre de manera consciente, pero no las formas, las estructuras, los procedimientos. Muchos de nuestros números permanecieron en las antologías que varias veces recopilamos. Otros no. Pero las razones fueron varias. Una, pero solo una, fue su obsolescencia, por pérdida de eco en el público de la generación más joven, o porque la mirada cultural le podía haber asignado un significado diferente de la intención original. Otra de las varias razones fue, confesémoslo, que las obras no habían sido ya en sus orígenes lo suficientemente buenas como para perdurar".

Les Luthiers en los Premios Princesa de Asturias del 2017. / EFE

En 2016, Bob Dylan recibió el Premio Nobel de Literatura. La decisión provocó tanta controversia como aceptación. Por primera vez en su historia, la Academia Sueca prestaba atención a la música popular como expresión cultural válida. No obstante, la concesión del prestigioso premio al músico de Minnesota volvía a poner de manifiesto la hegemonía cultural anglosajona y hacía surgir la duda sobre si ese novedoso criterio en pro de la música popular haría que, en el futuro, el premio recayese en, por ejemplo, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gino Paoli, Mogol o Les Luthiers, artistas en muchos casos desconocidos por el público angloparlante.

"Escribir en castellano, así como el hecho de que sus juegos de lenguaje son difícilmente traducibles y que su cultura es profundamente latina, ha limitado la repercusión del grupo —comenta Álex Grijelmo—. Muchos de sus números están basados en satirizar el bolero, la cumbia, la zarzuela... Se trata de claves que el público hispanoamericano descodifica al instante, pero no el anglosajón, que tiene un campo cultural más reducido, en el sentido de que nosotros conocemos su cultura y sus géneros musicales originales como el rock, el jazz, el soul, pero quizás ellos no han estado muy en contacto con los nuestros. No obstante, Les Luthiers llegaron a presentar en Nueva York un espectáculo completamente en inglés".

A pesar de esos pequeños detalles. El balance es más que positivo. Si bien Daniel Samper es más optimista que Grijelmo y no descarta que en el futuro surjan grupos que estén a la altura de Les Luthiers porque "como creación humana, el humor es tan rico, tan generoso y tan vasto, que nunca hay que decir que se agotó la fuente", lo cierto es que el conjunto argentino lo ha conseguido prácticamente todo en el mundo del espectáculo, a pesar de jugar en un territorio como el de humor, tradicionalmente considerado frívolo y menos respetable que el drama.

"Cuando un actor dramático conmueve a su público, tal vez consiga detectar el inaudible ruido de algunas lágrimas rodando por las mejillas de sus espectadores. Cuando un actor dramático no conmueve a su público tal vez consiga... lo mismo. En su caso el silencio puede ser síntoma de éxito o de fracaso. Con el actor cómico, éxito o fracaso no suenan de la misma manera. Está presente o ausente el delator e imprescindible sonido de la risa. Esta prueba constante hace decididamente más complicada la tarea del cómico", concluye López Puccio.