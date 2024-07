Te reformo gratis el piso a cambio de alquilarlo por habitaciones: la fórmula española que ha levantado ocho millones

Habitación interior de 6,7 metros cuadrados con cama doble, escritorio y ventilador en la distinguida calle Jorge Juan de Madrid, 650 euros al mes. Una de 8,9 metros cuadrados en el mismo piso, 720 euros al mes. La exterior de 13 metros con aire acondicionado, 850 euros. En total son seis, aunque solo quedan cuatro disponibles.

Sumando el alquiler de todas las habitaciones, el piso —de 122 metros cuadrados útiles, según sus planos— cuesta 4.700 euros al mes, unos mil euros más que propiedades de tamaño similar por la zona anunciadas enteras en portales inmobiliarios. En el margen que se saca de alquilarla a trozos y no de una vez es donde ha visto la empresa española Enso Coliving el negocio. Con una vuelta más: para que los inquilinos se sientan "a gusto", la compañía se ofrece a hacer las reformas necesarias y amueblar la vivienda sin coste para el propietario.

Fundada a finales de 2019, Enso Coliving anunció esta semana una nueva ronda de inversión de 8,2 millones de euros para llevar su negocio en México y Estados Unidos. No es la primera: ya recaudó tres millones en 2023 y 1,5 millones en 2021.

"El dinero es para la expansión: tenemos que montar un buen equipo y hacer inversiones iniciales", explica su fundador, Michael Erd. "Hemos demostrado tener muchísima demanda: en España tenemos más de dos mil personas en lista para vivir con nosotros. Es una barbaridad. Y nos hemos dado cuenta de que en todas las ciudades hay un gran problema de housing. Como nuestros inversores son mexicanos empezaremos por Ciudad de México. El segundo destino será Nueva York". El fondo que ha protagonizado esta ronda es XY Booster, fundado por el español Robert Monturiol y con gran presencia en México, país al que considera su "incubadora de mercado".

El negocio y la ronda de Enso llaman la atención porque, en estos momentos, el modelo que está captando más inversión en España es el llamado flex-living, muy por encima del coliving. La principal diferencia entre ambos es el suelo sobre el que se desarrollan: el flex-living va sobre terciario, suelo más barato destinado a comercios u oficinas que las promotoras compran para construir pequeños apartamentos y alquilarlos por temporadas bajo el régimen de apartahotel, mientras que el coliving, que también es alquiler temporal, se sitúa en suelo residencial.

En 2023, según un informe de la consultora Savills, se invirtieron 70 millones de euros en proyectos de suelo residencial, frente a los 200 millones que captó el modelo de terciario. "De momento, el número de proyectos de flex-living en el mercado es muy limitado pero los que están en funcionamiento muestran un comportamiento (tickets y ritmo de ocupación) incluso más positivo que el inicialmente previsto", dice el documento.

Así, mientras las grandes fondos como Greystar promueven megaedificios de más de mil minipisos en las afueras de la ciudad —hay proyectos en Madrid, Málaga, Sagunto y Alicante—, Enso capta fondos para crear los colivings más básicos: los pisos compartidos en el centro.

30.000 euros por cada reforma

"Tengo 30 años. Soy de Madrid y cuando vine a vivir a Barcelona me costó encontrar una casa en la que estar a gusto", cuenta Erd a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. "Enso busca ofrecer flexibilidad al usuario, que esté el tiempo que necesite y que se sienta como en casa: que la decoración esté bien hecha, que la cama sea buena, que haya salón... Creemos en ofrecer un estándar alto de calidad. Y luego podemos añadir muchos servicios que hagan la vida más fácil".

Explica el empresario que, a día de hoy, gestionan 600 habitaciones ubicadas en 140 pisos de 110 propietarios: esto es, una media de 4,3 habitaciones por piso y de 5,5 por propietario. Y que, de media, le meten 30.000 euros de reforma inicial a cada piso incluyendo los muebles. Estas reformas no las financian con la inversión que han recibido, sino que acuden a inversores terceros o a bancos que les hacen préstamos.

"Los primeros tres años no ganamos dinero con ninguna propiedad. Traemos a inversores externos, les ofrecemos que pongan el dinero para la reforma y se llevan un interés por el préstamo", cuenta. "Ojalá no invirtiéramos dinero, pero sacrificamos los primeros tres años de beneficio para hacer una buena reforma. Y a partir del tercer año podemos empezar a generar beneficios".

El margen que les queda es de unos cien euros por habitación, dice. Algunos pisos los alquilan enteros para después subarrendar las habitaciones (rent-to-rent); en otros, "no alquilamos la propiedad sino que simplemente hacemos la gestión para alquilar las habitaciones y nos llevamos una comisión". "Diría que es mitad y mitad", continúa el fundador. "Hay propietarios que quieren tranquilidad y otros que prefieren rentabilidad".

Enso está presente en Barcelona, Madrid y Valencia. Preguntado por si la intermediación en los pisos no conlleva una subida generalizada de los precios de las habitaciones —al final tienen que ver margen tanto los inversores que les prestan dinero para la reforma como ellos—, Erd responde que no. "No lo veo así. Ofrecemos una capa de servicios. No incrementamos el precio, sino el valor", dice. Entre sus servicios para aumentar el valor está, indica, el "equipo de comunidad" formado por psicólogos para que haya un buen ambiente en los pisos.

La empresa asegura que cerró 2023 con una facturación de 3,2 millones de euros, pero aclara que aún no es rentable. En 2021, las últimas cuentas disponibles en la plataforma Inisight View, Enso facturó 340.000 euros y registró pérdidas de 320.000 euros.

Trabajar con ayuntamientos

Ayuntamientos como el de Madrid disponen de programas similares al propuesto por Enso. A través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, la capital adelanta el coste de la reforma al 0% de interés y gestiona el alquiler del piso. De esa renta mensual va descontando lo que ha prestado al propietario, por lo que este "logra mejorar y modernizar su piso sin darse cuenta y sin sufrir las complicaciones y molestias que suelen derivar las obras", explica el consistorio.

Erd reconoce que le encantaría trabajar para ciudades y que, de hecho, ya está en contacto con algunas, como Toronto o Hong Kong. "Si el Ayuntamiento de Barcelona compra un edificio [durante el Gobierno de Ada Colau fue una de sus líneas en materia de vivienda] y quiere alquilárselo a jóvenes, nosotros podemos gestionárselo a cambio de una comisión", dice. "En Toronto, un mercado similar al de Nueva York, nos invitaron hace un mes a un programa de acceso a la vivienda y aceleración para atraer a talento joven. Ciudades como Barcelona son muy atractivas, pero tienes que saber hacerlas atractivas para la gente correcta, que pueda aportar valor a la ciudad".