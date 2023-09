La Fiscalía ante el TC pide rechazar el recurso del PSOE para recontar el voto nulo

Juan Carlos Campo y Laura Díez Bueso, a la derecha de la imagen.

La Fiscalía del Tribunal Constitucional se ha posicionado en contra del recurso de amparo electoral presentado por el PSOE para la revisión de los votos nulos en Madrid, pese a que ante el Tribunal Supremo dijo lo contrario. Por su parte la Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha rechazado de plano y por unanimidad la recusación presentada por el PP para tratar de apartar a la magistrada Laura Díez Bueso, porque antes de incorporarse al tribunal fue asesora en Moncloa.

La Fiscalía ante el TC, a diferencia de la del alto tribunal, argumenta que los razonamientos que expuso la sentencia del Tribunal Supremo recurrida por el PSOE le convencen y se ajustan a la doctrina constitucional, porque no existe un “un derecho incondicionado, basado en la mera voluntad manifestada de los interesados, a la revisión por las Juntas Electorales de los votos declarados nulos y no protestados, ni sostener que tal supuesto derecho forma parte del contenido esencial del derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos representativos”. De ahí que la Sala de Vacaciones del Supremo no vulnerara derecho fundamental alguno al rechazar la impugnación socialista.

Las alegaciones afirman que "en el contexto de un margen estrecho de votos" como el que se da en el caso estudiado "la demora en la obtención de un escrutinio definitivo e inamovible es susceptible de incidir en otros aspectos de gran trascendencia", ya que todo consiste en "una concepción absolutamente abierta del contenido de ese derecho de revisión como la que defienden los demandantes", lo que "podría facilitar su empleo generalizado en caso de resultado electoral 'ajustado' a nivel nacional". Añade que "la valoración de esas consecuencias a la hora de ponderar la proporcionalidad de la pretensión no resulta baladí".

"La revisión de la totalidad de los votos declarados nulos puede encerrar, según los casos, una dimensión no desdeñable de falta de proporcionalidad, en cuanto pueda complicar, alargar o dificultar la obtención en tiempo y forma del resultado final del escrutinio y, más aún, generar con ello incertidumbres o pendencias en actuaciones posteriores de notable relevancia administrativa, institucional e incluso política", advierte la Fiscalía.

En este sentido, incide en que "el resultado del escrutinio así obtenido abriría nuevamente el procedimiento de impugnación en vía contencioso-electoral y, en su caso, el recurso de amparo, cuando ya están constituidas y en funcionamiento las Cortes, se han configurado las Mesas y formado los Grupos Parlamentarios, e incluso se halla en marcha el procedimiento de investidura del candidato a presidente del Gobierno". E insiste en que "no hay que perder de vista, a estos efectos, que la decisión de las Juntas Electorales de revisar los votos nulos no protestados genera, a su vez, un posible motivo de impugnación del escrutinio".

No vale la mera voluntad

En cuanto al escrito que firma el fiscal jefe ante el Tribunal Constitucional, Pedro Crespo, el único sustento en el que el PSOE apoya su pretensión es su propia interpretación de una sentencia de este órgano de 2015 en el sentido de sostener que "la mera manifestación de voluntad dirigida a la revisión de todos los votos nulos basta para obtenerla, en la medida en que tal facultad se inserta en el contenido esencial del derecho fundamental proclamado por el artículo 23 de la Consitución" (derecho a participar en los asuntos públicos). Para el fiscal, sin embargo, esta interpretación permitiría amparar abusos de derecho.

El fiscal explica que "en el presente procedimiento no se cuestiona la existencia del derecho a revisar los votos nulos no protestados, sino su ejercicio incondicionado en virtud de la mera declaración de voluntad de los interesados". Por ello, admite que se pueda reclamar una ampliación de doctrina para aclarar el alcance del derecho fundamental invocado por el PSOE perfilando su contenido esencial "sin descartar, en su ejercicio, la ponderación de los límites que emanen de la protección de otros intereses constitucionalmente protegidos". Por ello, concluye que la pretensión de "adelantar (...) la barrera de protección de un derecho fundamental carece, de precedente o parangón en la doctrina constitucional".

Por su parte, y en relación con la recusación que ha sido rechazada, la Sala considera que los argumentos alegados en el incidente de recusación por el PP carecen de relación el asunto a debatir y no son susceptibles de justificar la causa de recusación invocada por el partido presidido por Alberto Núñez Feijóo, como es tener interés directo o indirecto en la causa por la labor como asesora de Moncloa que había desempeñado antes de incorporarse al alto tribunal.

Noticias relacionadas

El PP argumentaba que Díez había trabajado bajo las órdenes de la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, lo que la incapacitaba para participar en las deliberaciones sobre si se debe revisar o no el voto nulo en Madrid.

La Sala Segunda, que aún aguarda las alegaciones de la Fiscalía sobre el recurso, se ha emplazado para volver a reunirse este martes a primera hora y ya pronunciarse sobre el fondo del recurso contencioso de amparo electoral del PSOE.