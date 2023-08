Estado y Canarias reforzarán la coordinación para hacer frente a la llegada de migrantes irregulares

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en una reunión por viceconferencia con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para analizar el repunte en la llegada de migrantes irregulares

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, mantuvieron este martes una reunión de trabajo por videoconferencia con el fin de abordar mecanismos para reforzar la coordinación entre administraciones en la gestión los flujos migratorios en la ruta canaria y ante el previsible repunte de los meses de septiembre y octubre por la mejora de las condiciones del mar.

Clavijo y Grande-Marlaska han repasado los detalles de las últimas llegadas al archipiélago y han compartido los análisis y proyecciones que realizan los expertos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la materia.

Así, el jefe del Ejecutivo canario trasladó al titular de Interior la necesidad de "extremar las relaciones Canarias-Estado en un asunto tan sensible como es el de los flujos migratorios" y expuso su "preocupación" tras los datos registrados en agosto, donde han sido rescatadas 2.283 personas, frente a las 1.075 que fueron rescatadas en el mismo mes del año anterior.

En este sentido, Grande-Marlaska señaló que, gracias a la política migratoria del Gobierno, España consiguió cerrar el 2022 con un descenso del un 25,6 por ciento en las llegadas irregulares a todo el país, y una reducción del 29,7 por ciento en las llegadas a Canarias, recoge una nota del Ministerio.

Ambos responsables han coincidido en la necesidad de seguir profundizando en ese trabajo de fondo que se lleva realizando en este ámbito y que pasa por la cooperación efectiva con los países de origen y tránsito y la lucha policial conjunta contra las organizaciones criminales que trafican con seres humanos.

Fernando Clavijo incidió asimismo en la necesidad de que "Canarias no quede al margen de la gestión migratoria y de la política migratoria del Gobierno de España", no solo en las competencias del Ministerio del Interior y Grande-Marlaska se ha comprometido a trasladar al resto de ministerios los asuntos que no son competencia de Interior.

Tanto el presidente de Canarias como el ministro han señalado la importancia de monitorizar en profundidad la situación actual y con el fin de poder adoptar las medidas que sean necesarias.

También han coincido a la hora de subrayar la necesidad de afrontar con "seriedad y rigor" un asunto de gran importancia para los ciudadanos y huir de "mensajes simplistas" que adulteran la realidad del fenómeno migratorio.

El portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, ha señalado a los medios de comunicación tras la reunión que el objetivo es que haya una coordinación entre ambos gobiernos de forma casi semanal dado que la inestabilidad política y social en muchos países del África Occidental está empujando a muchas personas a la emigración.

Noticias relacionadas

Ha dicho que, según Marlaska, no hay "cambios" en la relación con los países emisores de migrantes, pero entiende que hay que analizar "con detalle y transparencia" todos los números de este fenómeno y con la coordinación entre todos los ministerios implicados.

Cabello ha agradecido la rapidez del ministro por celebrar esta reunión con las autoridades canarias y ha insistido en trabajar con "coordinación" ante la "preocupación" que genera el incremento en la llegada de embarcaciones.