Las acusaciones de mentiras sobre el bloqueo del Poder Judicial cercan ya a Sánchez y a Feijóo

Las versiones que Moncloa y Génova ofrecen sobre la crucial reunión que el presidente y el líder del PP tuvieron en Moncloa el 7 de abril son completamente opuestas

Los populares denuncian que Sánchez ocultó el pacto Bolaños-Egea firmado en octubre de 2021; los socialistas recalcan que el presidente informó entonces a Feijóo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, concertaron en la reunión que tuvieron el 7 de abril de este año en la Moncloa que sus equipos reanudarían el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ésta es la única conclusión en la que coinciden el Gobierno y el Partido Popular sobre lo tratado aquella mañana para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces, según las respuestas dadas por fuentes de ambas partes a las consultas de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

¿Sánchez le dijo a Feijóo que en octubre del año pasado el ministro Félix Bolaños y el ex número dos del PP Teodoro García Egea llegaron a un acuerdo para desatascar el CGPJ y uno de los cupos de magistrados del Tribunal Constitucional? Fuentes de la dirección del político gallego recalcan que no; las de Moncloa subrayan que sí. Es más, de acuerdo con la versión de la parte socialista, "el líder del Partido Popular indicó al presidente que no conocía el pacto y que, por tanto, necesitaba tiempo para analizarlo con su equipo y con, incluso, el propio Egea".

Las versiones son tan contrapuestas que parece evidente que el proceso de renovación del Consejo del Poder Judicial, si no ha entrado en un punto de no retorno, poco le falta. Durante toda la semana, desde el momento en que el diario El País publicó el pacto de Bolaños y Egea de octubre de 2021, seis meses antes de la reunión de Moncloa, el Gobierno y el Partido Popular han librado una batalla por la verdad del relato que ha salpicado además a la dirección de Pablo Casado.

Versión del equipo de Feijóo, conforme a las declaraciones de sus fuentes: en abril, cara a cara, Sánchez ocultó al líder del partido el principio de acuerdo que Moncloa ha filtrado ahora, prueba de que el Ejecutivo lleva tiempo enfrascado en un juego de “amenazas” con el fin de presionar a Génova y provocar que ceda.

Versión de las fuentes del entorno de Pedro Sánchez: Feijóo supo el mismo 7 de abril la existencia del pacto de Bolaños y Egea, de manera que sus negaciones actuales certifican que se trata de un dirigente que "no es de fiar" y que intenta esconder como sea "el lío monumental que tiene en el partido". "Los que están diciendo la verdad son los ex responsables del Partido Popular", sentencian.

A pocas semanas de que se celebre la apertura del año judicial, un acto solemne al que tradicionalmente acude el rey, así está la situación. El CGPJ vive en el atasco porque Gobierno y PP viven en otro atasco.



Abismo entre Casado y Feijóo

Lo que cerraron el ministro de Presidencia y el ex secretario general del PP es esto: reformar la ley del poder judicial para reemplazar a los magistrados del Tribunal Constitucional que dependen de este organismo y cuyas designaciones no pueden formalizarse por estar en funciones. Es exactamente lo mismo que el PSOE, con el apoyo de sus aliados parlamentarios, está promoviendo ahora en el Congreso de los Diputados. También es lo mismo que vetó meses antes, de ahí que varias formaciones vieran una extraña autoenmienda.

El documento ha levantado polvareda dentro del Partido Popular, entre los que no mandan ya y los que mandan ahora. El político gallego aseguró este viernes que nunca nadie le entregó el texto Bolaños-Egea y que, por tanto, no lo conoció. Fuentes del equipo de Pablo Casado pusieron en solfa esta afirmación al señalar que durante el intercambio de información y documentación que llevaron a cabo las cúpulas saliente y entrante sí se trató el pacto para renovar el CGPJ. Se habría producido en la entrevista que al respecto celebraron García Egea y Esteban González Pons, su sustituto en la negociación con el Gobierno.

Las fuentes de la dirección de Feijóo, al respecto, aseguran que el presidente está diciendo “la verdad”, esto es: que Casado, cuando se reunió con él en el marco de ese proceso de traspaso de gestión, no le informó de ningún pacto en materia judicial; que el asunto no se abordó en los comités de dirección de la etapa previa y de la que está en curso; que fue Bolaños el que desveló al propio Pons y a la secretaria general y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, la existencia del acuerdo; y que el propio ministro de Presidencia amenazó con filtrar el texto si los populares no lo validaban.

Una fuente del entorno de Gamarra confirma a este medio que ella se enteró del pacto justo en una reunión con Bolaños, no antes. La versión de dicha fuente es importante porque la diputada riojana es una de las pocas que sigue en la alta jerarquía del partido junto a su homólogo en el Senado, Javier Maroto. Gamarra, por tanto, asistió a los comités de dirección de Casado y asiste a los de Feijóo. Reitera la fuente de su entorno que García Egea nunca le informó de tal pacto, ni en privado ni en tales cónclaves.

Las fuentes del equipo de Casado destacan que efectivamente el acuerdo no se abordó en ningún comité, ya que se trataban de reuniones "más planas" y había que evitar riesgos de filtración; pero insisten en que García Egea lo habló con Pons.

Moncloa fue optimista en abril

Más allá de la colisión entre las dos últimas etapas del PP y de la constatación de que entre ambas direcciones reina la desconfianza y la incomunicación, los argumentos del Gobierno y los del Partido Popular perpetúan el bloqueo.

Cuando Feijóo fue a Moncloa el pasado 7 de abril, se abrió una expectativa razonable de acuerdo. Moncloa, en el comunicado en el que informó del contenido de la reunión, así lo corroboró. En palabras de la portavoz del Ejecutivo, la ministra Isabel Rodríguez, Sánchez se congratuló ese día de la “disposición favorable” del expresidente gallego a renovar de una vez el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. “Creemos que es un ámbito en el que resultará fácil la vuelta del Partido Popular a esos consensos de los que nunca debió salir”, manifestó la ministra, y así lo recoge la nota de prensa.



¿Qué han dicho en público los protagonistas de aquella reunión? Feijóo se pronunció este viernes en A Coruña, en un acto con medios. “Ese documento -el del acuerdo de octubre- no debería tener ningún valor. Cuando el presidente y yo quedamos en la entrevista de Moncloa que íbamos a retomar las conversaciones sobre la renovación del Consejo del Poder Judicial, nos referimos a retomar las conversaciones, que no negociaciones, porque empezábamos una nueva etapa y un nuevo momento”.

Sánchez también ha hablado. Confirmó la existencia del acuerdo con estas palabras, el pasado martes en un acto en La Palma: "Confirmo que hubo un pacto con la Dirección del PP para renovar el CGPJ. Le pido al PP que cumpla con lo firmado, que cumpla con la ley y la Constitución".

Desde entonces, ambos mandatarios eligieron a los interlocutores que habrían de abordar la renovación del CGPJ y del TC. Sánchez mantuvo a Bolaños; Feijóo apostó por Esteban González Pons. Asimismo, fijaron como tope el 12 de junio porque vencía el mandato de cuatro magistrados del TC, pero lo incumplieron. Más adelante, el 11 de julio, el PP envió un documento con su propuesta. Acto seguido, el PSOE registró en el Congreso una proposición de ley en los mismos términos que el acuerdo cerrado en octubre de 2021.

Bolaños y González Pons se han reunido en varias ocasiones, siempre discretamente. En la primera ya se trató el acuerdo con García Egea, que el nuevo dirigente del PP minusvaloró porque, según explicó a su interlocutor, su intención era empezar de cero. ¿Avances? Ninguno. Más bien al revés.

