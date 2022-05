Ayuso acaba con el 'casadismo' y se blinda con fieles en el nuevo PP de Madrid

La presidenta madrileña cuenta con las personas de su equipo cuando estaba en Comunicación en la época de Aguirre y Cifuentes

Encarga a Serrano una 'super secretaría general' e incluye a la portavoz de Almeida en la cúpula

Inaugura un PP completamente renovado: "Nos dirán que nos viene grande"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el 17 Congreso Autonómico Extraordinario del PP que se celebra en el recinto IFEMA de Madrid. / EFE/ MARISCAL

Isabel Díaz Ayuso empieza este viernes una nueva etapa al frente del PP de Madrid. Con el 99% de los votos ha sido elegida presidenta del partido y confirma una ‘superbaronía’ sumando el poder orgánico al institucional, mientras ostenta la mayor de las popularidades electorales dentro de la formación. La presidenta regional ya avanzó que haría una renovación total en el nuevo comité ejecutivo. Y así ha sido. En los puestos clave solo repite Ana Millán, alcaldesa de Arroyomolinos, que se ocupará de la vicesecretaría de Organización y Territorial (las une y delega todo el poder de las listas electorales). En la secretaría general, como era sabido, estará el hombre de su máxima confianza: Alfonso Serrano.

Está por ver si mantiene la portavocía en la Asamblea (eso lo decidirá la próxima semana), pero está claro que Serrano será quien dirija las tripas del PP madrileño. Ayuso no escatimó en halagos al referirse a él, pero también le cargó de responsabilidad. En la nueva dirección no queda rastro del ‘casadismo’ tan presente en la anterior ejecutiva. Como era previsible, no hay espacio para Ana Camins, hasta ahora secretaria general, y también salen los consejeros Carlos Izquierdo y David Pérez (cercanos a Pablo Casado, que les metió en el gobierno autonómico).

Me pongo al servicio de todos los afiliados para obtener vuestra confianza.



Lo mejor de Madrid está por venir.



⁦@IdiazAyuso⁩ #GANAS pic.twitter.com/aDmnNjApvy — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) 20 de mayo de 2022

De Cibeles entra como vicesecretaria del área Sectorial Inmaculada Sanz, la portavoz del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y mujer cercana al alcalde de Madrid. Es considerada la cuota que Ayuso cede al primer edil, a pesar de que el dirigente no hizo ni una sola exigencia y se centrará en recuperarse del desgaste que acumula tras distintas crisis. Ayuso le confirmó como candidato de 2023 al afirmar que el año que viene “afrontarán juntos el reto más importante”. También entra como vicesecretario Electoral el senador Jorge Rodríguez.

De cada vicesecretaría salen distintas áreas en las que Ayuso ha premiado a nuevos liderazgos, personas jóvenes del partido con potencial y otras que acumulan experiencia. Pero de lo que no cabe duda, aseguran alcaldes y dirigentes madrileños, es que se ha querido rodear de fieles. De hecho, en la nueva cúpula madrileña están todas las personas del equipo que Ayuso tenía cuando estaba en el área de Comunicación con Esperanza Aguirre y después Cristina Cifuentes. “Eran su equipo y acabaron siendo su grupo de amigos”, aseguran fuentes madrileñas.

Se termina así la presencia de dirigentes cercanos a Casado en el PP madrileño que Ayuso llevaba meses aspirando a presidir. El cónclave madrileño (el primero que convocó Alberto Núñez Feijóo cuando se hizo con la presidencia nacional) supone dar carpetazo, ahora sí, a la salvaje crisis interna. El anterior presidente y su número dos, Teodoro García Egea, se negaban a convocarlo para retrasar las posibilidades de Ayuso de llegar al liderazgo orgánico.

Ayuso hizo un discurso en clave interna reivindicando a Gallardón, Aguirre y Cifuentes, y dejando claro que arranca una nueva etapa en el PP madrileño. “Quiero un equipo que arriesgue por mucha contestación que tenga. No hay gobierno bueno del PP sin su manifestación de la izquierda en la puerta. No hay renovación posible sin que te digan que te viene grande”, aseguró, dejando claro lo que vivió en sus propias carnes.

Hubo recados para Casado: “Este equipo no cambiará de criterio según el día”, llegó a decir para poner en valor que mantendrá firme el rumbo elegido. Y también se dirigió al nuevo presidente nacional para pedir al partido madrileño ponerse a su disposición: “Feijóo se presentará por nuestra circunscripción a la presidencia de España así que somos su equipo electoral, su casa”.

