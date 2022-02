Las actas del Consejo Fiscal sobre Stampa: "Su sustitución es tremendamente ventajosa"

El PERIÓDICO DE ESPAÑA tiene acceso al contenido de las actas del Pleno del pasado noviembre que trató la polémica por la no obtención de plaza fija en Anticorrupción de uno de los fiscales del "caso Villarejo".

Alejandro Luzón defendió su trabajo "riguroso", pero primó a César de Rivas "si hablamos del perfil que queremos para la fiscalía Anticorrupción de prudencia y reserva".

Dolores Delgado, fiscal general del Estado / Miguel Lorenzo

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, afirmó textualmente en el Consejo Fiscal del pasado 25 de noviembre, que trató el denominado 'caso Stampa' que la sustitución hace más de un año de este fiscal, adscrito al 'caso Villarejo', por César de Rivas fue "tremendamente ventajosa" si se tenía en cuenta "perfil que queremos todos para la Fiscalía Anticorrupción de prudencia y reserva".

Así consta en las actas del Consejo, a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, y que también reflejan que, para su jefe, Stampa es un "fiscal correcto, tremendamente trabajador y riguroso", que colaboraba junto con su compañero Miguel Serrano -que sigue adscrito a las investigaciones al excomisario José Manuel Villarejo- en condición de igualdad. Añadía que la tramitación de esta causa estaba siendo "correcta e impecable" en lo "estrictamente procesal".

La celebración de este Pleno no logró frenar la polémica sobre lo vivido en octubre de 2020 en el seno de la Fiscalía, cuando Stampa no fue designado para ninguna de las ocho plazas fijas en Anticorrupción que se ofertaban, lo que supuso su expulsión del 'caso Villarejo'. La polémica en torno a este fiscal tiene que ver con el contenido de un chat de los abogados de Podemos que, según una denuncia realizada por Vox, evidenciaba la especial relación entre Stampa y una de las letradas del partido morado, si bien todas las investigaciones internas abiertas al respecto acabaron siendo archivadas.

Dolores Delgado

El asunto se ha convertido en un motivo de continuas críticas a la fiscal general, Dolores Delgado, por parte de sectores conservadores de la fiscalía y especialmente de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), cuyos vocales en el Consejo fiscal han presentado este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el anuncio de una demanda por la vía de lo contencioso-administrativo contra la decisión de Delgado, de no facilitarles el expediente disciplinario relativo a Stampa. El propio fiscal afectado tiene presentada una reclamación similar ante este órgano.

Tras señalar al Pleno que en prensa atribuían Stampa "unas supuestas relaciones con una abogada de Podemos" y "unas filtraciones de los temas del sumario", Luzón manifestó que había que distinguir que una cosa era la idoneidad de Stampa para continuar y otra cosa el trabajo que venía desarrollando con Serrano, que se estaba siendo "a plena satisfacción".

"Superfiscales" para los medios

Sobre su sustituto, César de Riva, Luzón manifestó que "es un excelente fiscal y éste sí tiene un perfil idóneo para la Fiscalía no solo porque tiene una gran capacidad técnica profesional (...) también porque es una persona prudente, rigurosa y ajena a cualquier intención de protagonismo o de verse seducido por los medios de comunicación por las distintas presione que reciben de los medios para hablar y verse ensalzado por los medios como superfiscales o fiscales de extraordinaria capacidad".

La propia Asociación de Fiscales, como señaló en el mismo Consejo la vocal perteneciente a esta asociación María Rosario Lacasa según las mismas actas, reconoce que los expedientes e informaciones previas abiertos al fiscal del caso Villarejo "no les influyó para nada" y "no tuvieron ninguna influencia en el debate" tras el cual no se propuso a Stampa para una plaza fija en este órgano.

Perfiles sin polémica

De hecho, durante la reunión de octubre de 2020 cuya acta se reprodujo en la sesión celebrada más de un año después sobre este asunto, el vocal Juan Francisco Ríos votó a favor de otros candidatos, que calificó de "adecuados" y de los que dijo que algunos ya estaban en el cargo y habían "demostrado su valía", mientras que otros merecían entrar "por su sólida formación académica y experiencia". Otro vocal de la AF, Juan Andrés Bermejo, manifestó sobre su elección que habían intentado "proponer perfiles serios, discretos, rigurosos y alejados de la polémica", unas palabras que refrendó su compañera Concepción Talón.

Durante la sesión, la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz, expuso que no existe cobertura legal que ampare la obligación de abstenerse por parte de la Fiscal General del Estado para hacer una propuesta de nombramiento discrecional. Recordó igualmente que Stampa no agotó la posibilidad de obtener plaza en la Fiscalía Anticorrupción, es decir no optó a otra plaza en servicios especiales (también eventual) que quedaba libre.

Las explicaciones de Luzón no fueron en todo caso satisfactorias para la Asociación de Fiscales, que al término de la reunión emitió un comunicado solicitando determinada información extra, entre ella datos para esclarecer si la pareja de Delgado, el exjuez y abogado Baltasar Garzón, participó en algún momento como letrado de la defensa en la 'macrocausa' de Villarejo.

