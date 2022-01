Sánchez evita el choque con Podemos y avisa a Rusia de "sanciones gravísimas" si agrede a Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la primera ministra de la República de Finlandia, Sanna Marin, durante una rueda de prensa. / EFE

El momento es "difícil, complejo, crítico" en las relaciones de la Unión Europea y de la OTAN con Rusia. El despliegue de más de 100.000 efectivos en la frontera con Ucrania supone, para el Gobierno de coalición, pero también para sus socios en la UE y en la Alianza, el "cuestionamiento de la integridad territorial del país", una cuestión grave que ha de ser respondida con la defensa y el "respeto a la legalidad internacional". Y si Moscú ataca, se enfrentará con "sanciones masivas", como ha advertido este miércoles Pedro Sánchez.

Ese es el mensaje coordinado que salió el lunes de los ministros de Exteriores de los 27, que José Manuel Albares reiteró a los grupos en su comparecencia en el Congreso de este martes y que por primera vez verbalizó el presidente del Gobierno. Lo hizo durante su rueda de prensa conjunta en la Moncloa con la primera ministra de Finlandia, la socialdemócrata Sanna Marin, tras reunirse con ella.

El país nórdico es miembro de la Unión Europea, pero no de la OTAN, y pese a su pequeño tamaño (5,5 millones de habitantes), es estratégico por su vecindad con Rusia y la privilegiada información que tiene del Kremlin. Pese a ello, la dirigente finlandesa prefirió no "especular" sobre los posibles próximos movimientos de Moscú y coincidió con su anfitrión en que es básico que la Unión permanezca unida en su defensa de la soberanía de Ucrania.

Más aún, para Sánchez no hay divergencias entre EEUU y la UE, pese a que Washington alimenta la idea de un ataque inminente y Bruselas aleja ese riesgo. El presidente insistió en que hay una "absoluta, rotunda y clara unidad" tanto en el seno de la Unión como entre la Unión y los miembros de la OTAN en cuanto a la respuesta que se ha de dar a Moscú, y es que "el respeto al Derecho internacional y a la integridad territorial, el respeto a la soberanía nacional" se tiene que ver "garantizado". Un "compromiso" que él mismo trasladó en persona, recordó, al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la reunión con el Partenariado Oriental el pasado diciembre.

El mandatario socialista puso en valor la "unidad" en el diálogo, en la necesidad de que actúe la diplomacia y de que se persiga la desescalada, pero también enfatizó, como este martes hiciera Albares en el Congreso, la "unidad en la disuasión". Es decir, trasladar el mensaje a Moscú de que no puede traspasar la raya y que si lo hace habrá de asumir las consecuencias. "En el caso de que se produjera una eventual intervención militar —avisó—, va a tener unas consecuencias masivas gravísimas para su economía en términos de sanción por parte de la Unión Europea". El paquete de medidas fue acordado el pasado lunes en el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, aunque no se ha dado a conocer públicamente porque, como justificó el jefe de la diplomacia española en el Congreso, no se pueden dar "pistas" a Moscú para que no haga "cálculos" de si le conviene dar un paso más porque el beneficio sea superior al coste.

Respecto a la petición de Casado de que comparezca en la Cámara baja, señaló que el Ejecutivo sí "rinde cuentas", como hizo este martes Albares, y dejó libre la opción de ir él mismo al hemiciclo: conforme avance la situación, que espera que sea "a mejor", está "abierto" a acudir al Congreso "cuando corresponda". Pero ahora es el tiempo del "diálogo, la diplomacia y la disuasión y, ante todo, la unidad", subrayó.

