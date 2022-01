Albares apuesta por el diálogo pero avisa de que España defenderá "con firmeza" la legalidad en Ucrania

EFE / Kiko Huesca

Rusia es una "amenaza" para Europa y para el mundo. Sus demandas a Occidente para "aislar a Ucrania" son "inaceptables", y ahora la respuesta dependerá de los pasos que dé Moscú. Y, ante esa eventualidad, el Gobierno ya adelanta que actuará "con firmeza" en defensa de la "legalidad internacional". No concreta aún cómo, porque quiere concertar toda acción con los socios europeos y de la OTAN, y con EEUU, pero también porque considera que la "incertidumbre" es una estrategia de "disuasión" frente a Vladímir Putin y porque el acento, en esta fase, está puesto en el "diálogo" y en la diplomacia.

Esos fueron los carriles sobre los que discurrió la comparecencia urgente, este martes y en el Congreso, del titular de Exteriores, José Manuel Albares. El ministro combinó dos objetivos: ser "muy claro" respecto a la situación "grave" que atraviesa Europa y el riesgo para su seguridad y que España no se puede "desentender" de sus compromisos con sus aliados y con la Unión, y reclamar a la Cámara baja "unidad". "Unidad en España" entre los partidos políticos, igual que se ha conseguido "unidad" en Europa y en la relación transatlántica con Estados Unidos. "Si hemos conseguido la unidad a 27 en Europa y en la OTAN, no debería haber dificultades para conseguir la unidad", sostuvo antes de escuchar a los grupos, alegando que esta es una crisis que afecta "directamente a los españoles" y que compromete la "seguridad europea, que es indivisible".

La posición del Gobierno, explicó el ministro, se asienta sobre las cuatro D: "Diplomacia, desescalada, distensión y disuasión". Actúa "tal y como quieren los españoles": diálogo "y resolución pacífica de los conflictos", solidaridad europea y transatlántica, respeto por el derecho internacional y respeto por la "soberanía e integridad territorial de Ucrania".

El despliegue de más de 100.000 efectivos en la frontera con Ucrania "no se justifica por motivos defensivos", mientras que sus demandas, que cataloga de "indispensables" para alcanzar un acuerdo no buscan sino "aislar" a Kiev de Occidente y "bloquear la ampliación de la OTAN" y recuperar su antigua "esfera de influencia". Moscú exige que se le den garantías de que Ucrania no ingresa en la Alianza y la retirada de todos los efectivos y tropas de la organización presentes en los países que ingresaron a partir de 1997. "Todo esto es inaceptable, viola la legalidad internacional y es una amenaza para la paz", aseguró Albares.

Esas dos condiciones son "contrarias al Derecho internacional", porque sería tanto como aceptar la "limitación de la soberanía de los Estados" —es decir, que Kiev es muy libre de decidir si se une o no a la OTAN— y recuperar un concepto "del pasado" y que no se quiere repetir: las "esferas de influencia". Además, "no se negocia bajo amenaza", ya que lo prohíbe la carta de Naciones Unidas. En ese sentido, resulta "difícil de interpretar" como algo distinto a un "medio de presión sobre Ucrania" la presencia de tropas rusas en la frontera.

Albares incidió en que tanto los aliados de la OTAN como los Estados miembros de la UE están "unidos". "Unidos en el diálogo", sostuvo, porque esa es la "vía de resolución", y porque quieren que la situación "se normalice mediante el diálogo". "No queremos contribuir a la escalada militar ni dar excusas a otros para que aumenten su agresividad", dijo. Por ello, pidió no dar por "sentado" la escalada militar, pues se quiere "evitar" y "si se produce, sería fruto de una decisión" que no tomarán ni Europa ni los aliados de la OTAN.

Y aunque el diálogo es la "vía" de salida, no puede negarse la tensión sobre el terreno. Albares, en ese punto, recordó que el diálogo ha de estar acompañado de la "disuasión". Esto es, hacer saber a Moscú que "un determinado comportamiento tendrá coste masivo", que tenga incentivos para "abstenerse de su acción". El ministro subrayó que UE y OTAN están por tanto también "unidos en la disuasión", y advierten de que toda intervención militar tendría "consecuencias económicas masivas". No entró en cuáles serían las sanciones, precisamente porque la "incertidumbre" es asimismo un mecanismo de disuasión, pero sí garantizó a los diputados que se ha acordado un paquete de medidas "masivo, contundente y muy creíble". Los "siguientes pasos dependen de Moscú", porque no es una situación que hayan "buscado" los aliados, sino a la que deben "hacer frente".

El bien a preservar es la "paz, estabilidad y prosperidad" de Europa y España, argumentó Albares, no puede girar la cabeza: es más, "siempre acude cuando se la necesita" por su compromiso con la seguridad del continente. Ello explica el despliegue militar en la región, que según el ministro no es excepcional, sino que se mantiene en los márgenes de la vigente autorización parlamentaria, que supone la participación de efectivos españoles en operaciones de la OTAN, en países miembros de la Alianza y en aguas internacionales. Remarcó que España y el Gobierno "aspiran a tener las mejores relaciones posibles" con Moscú, y así se lo trasladó en diciembre al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en Estocolmo, pero "actuará siempre con firmeza en defensa de la legalidad internacional, el respeto a la soberanía de los Estados y en estrecha coordinación con sus aliados".

El ministro apuntó que no se prevé "por ahora" una operación de evacuación a nivel nacional ni europeo. Aseveró que el ministerio y la embajada en Kiev están en contacto con los 534 españoles que viven en el país, la mayor parte (240) en Kiev, aunque hay 54 en regiones fronterizas sensibles y 11 de ellos en territorios no controlados por Ucrania.

