Pablo Motos, suspenso en Filosofía Vergara

Pablo Motos / EPE

Se creía doctor en Filosofía Vergara pero no acertó ninguna pregunta y entonces salió suspenso y sin saber si la colombiana le dará otra oportunidad en septiembre.

Lo han crucificado en las redes, que son el altar moderno donde unos dioses perezosos tumbados en su sofá bebiendo Cola destrozan prestigios o crucifican a personajes públicos.

Si yo fuera Pablo Motos despediría a mis guionistas, pero la sospecha general es que no está guionizado, es que es así, es que son sus preguntas, sus inquietudes intelectuales (¿eres rubia natural?), su pose y su forma de estar en el mundo. Un apóstol de la ranciedad que no obstante es capaz de hacer entrevistas memorables, sí bien cada vez con menos frecuencia. Motos perpetra un programa con altas dosis de machismo, derechismo y cuñadismo, lo cual ha de preocuparnos mucho. Pero no porque amemos la calidad televisiva: porque tiene una audiencia masiva. Y porque entre tanto ismo falta surrealismo. A ver si es que somos así, que aunque a trancas y barrancas, también el que suscribe se ha quedado muchas veces, haciendo zapping, embobado un buen rato en el programa, en lugar de estar viendo algunas de esas imprescindibles (basuras) series que "marcan una época" y "no te puedes perder" de HBO, Netflix o similar.

El periodismo tiene muchas definiciones y todo periodista con cierta edad, es una ley física, tiende a pontificar sobre el oficio en base más a sus creencias que a su propia experiencia. Ahí va una, una definición de Periodismo: periodismo es querer escribir sobre Sofía Vergara y que te encarguen un texto sobre Pablo Motos. Así de molesto es Motos, que cena con medio país y que está próximo a dar con la fórmula definitiva para que la audiencia sea total, toda, incontestable: una tertulia con Joaquín, el del Betis, Sergio Ramos y Juan del Val. Para hablar de política, claro. Con Ortega Smith de tertuliano ocasional, comentando todos, el sexo de los ángeles, si a Cela lo está tratando bien la posteridad o los avatares sentimentales de Julián Contreras o Rivera Ordóñez. Pongamos por caso.

Sofía Vergara en 'El Hormiguero'. / EPE

Vergara vino a promocionar su serie Griselda, de Netflix, donde hace de sanguinaria traficante colombiana (que original todo), lo mismo le manda unos sicarios a Motos, y se alojó en el Four Season, hotelazo, con un séquito que ni Pablo Escobar. Desde allí se desplazó a las entrevistas y se vio con Pablo Motos. El resto no es historia. Ni histeria. La crónica de una entrevista anunciada. Vergara estuvo lista, ágil, con desparpajo, empoderada, rápida y con más tablas que el Teatro Real. No iba a dejarle pasar ni una. La productora de El Hormiguero trató de que no se difundieran los zascas en las redes sociales pero el combate dialéctico corrió y corrió hasta por el sosegado y pureta Facebook e inclusive la prensa internacional se ha ocupado del asunto. La prensa internacional siempre ha estado muy preocupada de difundir una mala imagen de España. Ahora ha encontrado un filón en Motos por mucho que en la vieja Europa abunden los programas de este tipo: un señor o señora que viene a ser entrevistado para promocionar su peli o serie y un señoro preguntando por la ropa interior. Sofía Vergara ha ido a la yugular, afirmaba el Daily Mail, esa vieja biblia de los conservadores británicos que de cuando en cuando echa un ojo a lo que pasa al otro lado del Canal de la Mancha.

Falta un Hormiguero de izquierdas, se le ocurre a uno, lo mismo que en los noventas la prensa conservadora decía que hacían falta unos guiñoles de derechas, en relación a aquel mítico programa de Canal Plus, Las noticias del Guiñol, donde Manuel Chaves decía minolles en lugar de millones, Hilario Pino afirmaba “Buenas noches, noches” y Aznar y Bush compadreaban con acento de Texas. El Hormiguero con Sofía Vergara hizo un 17,1%, con 2.357.000 espectadores. Muchos de esos espectadores querrían serguramente ver a Vergara más que a Motos, pero saque usted mismo sus conclusiones. Seguramente nuestro afamado presentador la que saque es que la mecha arde, la audiencia responde y más madera. Más Sofía Vergara, no, pensará.

Ya le pasó hace tiempo algo parecido con Charlize Theron. Cualquiera diría que a Pablo Motos se le dan mal las mujeres. O las entrevistas. No descarten que dentro de una décadas las suyas se vean en Youtube igual que ahora vemos las que hacía Soler Serrano a Borges, Pla o Cortázar. La posteridad es cachonda.