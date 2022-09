Julián Contreras, de una grave crisis económicas a arrasar en ventas con su estilo erótico

Julián Contreras

2 Se lee en minutos R. P.



La ruptura total entre Francisco Rivera y su hermano Kiko vía exclusiva por parte de los dos hijos de Paquirri, que han dejado claro que los vínculos no pueden forzarse cuando no existen y que no quieren saber nada el uno del otro, ha puesto de actualidad la nula relación que el torero mantiene no solo con el hijo de Isabel Pantoja, sino también con su hermano Julián Contreras, con el que hace años que no se habla.

Un delicado asunto del que los hijos de Carmen Ordóñez evitan hablar públicamente, dejando en el aire por qué Fran y Cayetano decidieron alejarse del benjamín de la familia, con quien mantuvieron una estrecha relación y con el que ya no tienen trato de ningún tipo.

"En mi caso no ha habido una riña entre hermanos, es que la cosa se ha diluido y no queda ya relación, pero si les viese les abrazaría con total cariño" ha revelado Julián en una entrevista reciente, admitiendo que aunque no se hable con Fran y Cayetano es muy complicado cortar el vínculo que le une a ellos.

¿Cómo está la situación actualmente? ¿Ha habido un acercamiento con su hermano mayor tras la ruptura de éste con Kiko Rivera? Tal y como deja entrever el hijo menor de la recordada Carmina, no: "Yo Jurassic Park... Ha habido muchas novedad, Madrid está tomado por la OTAN, pero en mi relación no hay novedades. Todos felices y contentos". "Yo amo a todo el mundo y que esté todo el mundo bien, y ahí te lo concluyo, paz para todos" ha zanjado Julián, incómodo con las preguntas relacionadas con su nula relación con Francisco.

Y es que el escritor ya ha pasado página y, dejando a un lado las polémicas familiares, está centrado en escribir la continuación de su novela erótica, 'Artesanales', que se ha convertido en un éxito arrollador de ventas y le ha devuelto la sonrisa después de una etapa complicada a nivel personal y económico.

Tan entregado está a la escritura que Julián no tiene ni tiempo ni ganas de enamorarse porque como asegura, no sirve para mantener una relación formal con nadie: "Hay gente que no le gusta el picante, gente que no le gusta la fresa, cómo no te puede gustar el picante, pues no. Esto es un poco lo mismo, hay personas que están muy mal en pareja y que son las que tienen que tener pareja, yo desde luego no tengo esas inquietudes, pero el amor no tiene nada que ver con la pareja".

