Apunta este momento del día: es el mejor para poner la lavadora y pagar menos luz

La lavadora es, seguramente, uno de los electrodomésticos más importantes de nuestro día a día. Y es importante mantenerla en buen estado. Porque aunque no todo el mundo lo sabe, es bastante probable que la colada no salga como necesitamos porque la lavadora no está lo suficientemente limpia.

Aunque el agua siempre fluye por las tuberías y el tambor, a menudo se acumula suciedad en los componentes, se deposita agua e incluso se crea moho. Por estas razones, siempre es muy importante mantener la lavadora limpia.

A mediados de septiembre, las medidas del Gobierno para amortiguar la subida del recibo, que incluían drásticas rebajas en la parte regulada de la factura, hicieron que esas diferencias de precio entre horas se redujeran al mínimo. Y ahora la retirada de esos descuentos extraordinarios conlleva que vuelvan a notarse los distintos tramos horarios. Tres cambios de calado en la factura de todos los clientes en apenas seis meses.

Algunos consejos para poner la lavadora

Desde que subieron los precios de las facturas, hemos mirado incluso hasta las horas a las que podemos ahorrar dinero poniendo en marcha electrodomésticos como la lavadora en nuestra casa. Por ello, estos últimos días hemos vuelto a averiguar cuando es mejor encender la lavadora en nuestro hogar.

Hay horas concretas durante el día en las que realmente podemos ahorrar dinero. Pero hay una franja horaria que definitivamente debemos evitar: es la franja horaria que va comprendida de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Este horario te hará incrementar en gran medida el precio de las facturas de la luz.

Evita programar programas de lavado demasiado largos.

Poner la lavadora en marcha cuando esta está medio vacía.

Esta es la hora definitiva a la que debes poner tu lavadora