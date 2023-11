Esto es lo que le pasará a tu ropa si la dejas toda la noche dentro de la lavadora: sorprendente

Vídeo: PI STUDIO

La lavadora es, seguramente, uno de los electrodomésticos más importantes de nuestro día a día. Y es importante mantenerla en buen estado. Porque aunque no todo el mundo lo sabe, es bastante probable que la colada no salga como necesitamos porque la lavadora no está lo suficientemente limpia.

Aunque el agua siempre fluye por las tuberías y el tambor, a menudo se acumula suciedad en los componentes, se deposita agua e incluso se crea moho. Por estas razones, siempre es muy importante mantener la lavadora limpia.

Hacer la colada cada día

La colada es una tarea doméstica que parece más sencilla de lo que en realidad es. Y es que lavar la ropa sin estropear prendas, que no salga arrugada y eliminando todo tipo de manchas y olores no es tan fácil como parece. Para obtener los mejores resultados, los profesionales del sector cuentan con pequeños trucos que consiguen hacer su labor más fácil. Estos son algunos de los más sencillos que puedes hacer con cosas que seguramente tienes en casa.

La razón por la que no debes dejar la ropa en la lavadora mucho tiempo

La ropa mojada se puede quedar encerrada en la lavadora entre ocho y doce horas. Pero, debes tener algo en cuenta y es que tener la ropa en la lavadora tantas horas puede empezar a desarrollar moho, hongos y otro tipo de bacterias dentro de la ropa.

Esto además, desemboca en un olor completamente desagradable. Por ello, lo que debemos hacer es quitar la ropa de la lavadora lo antes posible si no la vamos a lavar. Podemos ponerla fuera de la lavadora cogiendo olor, y si no, podemos dejar la puerta de la lavadora abierta.