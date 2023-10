Así es el nuevo método para guardar nuestras prendas de abrigo: sin perchas y tampoco en el armario

Abrigos de piel

Es momento de guardar las sandalias y sacar los abrigos. También resulta conveniente aprovechar para replantear el orden en casa y, siguiendo los consejos de especialistas en organización como la famosa Marie Kondo, el cambio de armario es una oportunidad para retirar todo aquello que no hayas usado, lo que esté viejo, pasado de moda... Es la única forma de que no acabe un armario más bien como un trastero en el que, por mucho que coloques y recoloques la ropa, no hay forma de mantenerlo a raya.

La diferencia de la ropa de verano a la de invierno

Los cambios de armario en general ya son bastante caóticos, pero si hablamos del cambio a la ropa de invierno lo es aún más. La ropa de verano es fina y cabe en cualquier sitio, pero la de invierno, por el contrario, abulta mucho. Las prendas de abrigo colgadas en perchas ocupan mucho, pero Marie Kondo tiene un truco para organizar los abrigos en los armarios y todas las piezas de abrigo tales como blazers, abrigos y plumas.

Así es el truco de Marie Kondo para guardar las prenda de abrigo

El truco es no poner los abrigos en perchas. Para ello, lo que usarán, son cajas amoldables de tela, que podemos meter dentro de los muebles (las podemos comprar y conseguir en Ikea). Utilizando cajas como estas conseguiremos optimizar el espacio y reducir el espacio dentro del armario. Pero, para ello, hay una manera específica para doblar las prendas de abrigo. Así es como debes doblarlas:

Cómo doblar los plumas:

Debes extender el abrigo por completo.

Doblar sus mangas hacia el centro del abrigo en forma de cruz.

Desde abajo, coge el abrigo y empieza a enrollarlo dejándolo en forma de rollo, hasta llegar al centro del abrigo.

Luego, haz lo mismo por la parte de arriba hasta llegar al centro del abrigo .

Una vez enrolladas las dos partes ya solo te falta poner el cuello del plumas por encima y dejarlo completamente enrollado.

Las plumas son fáciles de amoldar, por lo que al doblarlo, el bulto será menor.

Forma guardar abrigos método Marie Kondo. / El Mueble

Cómo doblar las blazer:

Las blazers las vamos a doblar como cuando guardamos nuestras camisetas en un cajón: las mangas hacia adentro.

Una vez hagamos este procedimiento, doblamos la chaqueta o blazer por la mitad y ya la tendríamos doblada, perfecta para meterla en estas cajas de armario.

Cómo guardar los abrigos más largos: