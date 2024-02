Chuches saludables: la receta ideal para los más pequeños que triunfa en redes

Golosinas, caramelos, piruletas, chicles, etc. Las chucherías son los alimentos que atraen a los más pequeños, pero no es tan apropiado para que coman debido a su alto contenido de azúcares. Esto no quiere decir que no puedan consumirse. Hay miles de formas de poder comerlas y si puede ser sin salir de casa mucho mejor. Hay una receta que se ha vuelto viral en las redes y no solo por lo deliciosa que está sino también por su bajo coste.

Se trata de gominolas caseras sin azúcar. Pueden elaborarse en menos de cinco minutos y llevan solamente dos ingredientes. Son tan esponjosas que parecen nubes de algodón ideal para que los más pequeños puedan disfrutarlas sin ninguna dificultad.

Cómo elaborar chuches saludables en casa

Cocinar nunca había sido tan divertido si el resultado es una gominola y además saludable. Solo necesitarás dos ingredientes:

Un sobre de gelatina sin azúcar del sabor que prefieras

150 ml de agua muy caliente

150 g de yogur natural

La elaboración no tiene ninguna complicación. Coge un bol o una olla, vierte los polvos de gelatina y añade el agua hirviendo. Remueve hasta que los ingredientes estén bien integrados y se hayan disuelto todos los grumos. Cuando esté listo, agrega el yogur natural y vuelve a remover bien hasta que quede homogéneo. Su textura debe ser líquida y sin grumos. Cuando lo tengas listo, coge un molde de silicona con la forma que desees y agrega la mezcla. Introdúcelo en el frigorífico durante una hora y ya estaría listo para disfrutar.