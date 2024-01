Tres tips de cocinero profesional para colocar perfecto el papel en los moldes

¿Sueles utilizar moldes para el horno en tu cocina? Si la respuesta es que sí, esta información es para ti. Con estos consejos podrás preparar con la soltura de un chef cualquier receta que requiera horno como bizcochos, pan, quiches, empanadas, pizzas...

Lo ideal es forrar la bandeja con papel vegetal, que evitará que los alimentos queden adheridos a ella. Además, esta protección absorberá la mayor parte de salpicaduras, migas y residuos, por lo que será más fácil limpiar tu rejilla de horno o tu molde posteriormente. En el caso de que utilices estas parrillas metálicas, se recomienda cubrirlas con papel de horno porque, además de que así no quedarán pegajosas tras el uso, el papel recogerá las porciones de alimentos que se desprendan y así impedirá que caigan hacia el fondo del electrodoméstico. Este, no solo es difícil de limpiar -porque se llena de grasa a menudo- sino que si entran sustancias externas en alguna de las piezas fundamentales del horno, se podría producir un cortocircuito.

Por todo ello, reviste siempre tus moldes con papel vegetal. Anota estos tres consejos que ha compartido la Chef Sweet, popular en redes sociales, para ser todo un profesional en la cocina. Aprovecha bien el papel para no desperdiciar recursos (y cuidar el planeta) y para no derrochar dinero.

Trucos para colocar el papel de cocina en los moldes

No malgastes el papel de horno. Para ello, no dejes que asomen demasiado los bordes de este por los laterales del molde; puesto que, además, si entran en contacto con las paredes del horno podrían quemarse. No obstante, resulta complicado acomodarlo en algunos moldes, ya que este papel vegetal no se adapta bien a determinadas formas.

El primer método sirve para moldes con la base desmontable. Debes desarmarla, colocar el papel cubriendo este fondo y unirlo de nuevo a las paredes, atrapando el papel entre ambas partes. Entonces, solo deberás recortar la parte del pliego que ha sobrado y que asoma por fuera del recipiente. Después, secciona otra tira rectangular y alargada de papel de horno, de un ancho que deberá coincidir con la altura del molde. No es necesario que esta banda se haya extraído en una única pieza; si la extensión del papel no es suficientemente larga, puedes cortar varios trozos y superponerlos en sus extremos. Entonces, acomódalos sobre los laterales en su cara interna y ya estará completamente forrado.

La segunda técnica se aplica a moldes redondos. Dobla el papel de horno a la mitad y, después, de nuevo por la mitad. Entonces, pliégalo una vez más para que quede en forma de triángulo. Da la vuelta al molde y, cuando esté boca abajo, posiciona el vértice en el que desembocan los dos lados más largos de este triángulo que has conformado con el papel en el centro de esta base circular del recipiente. Corta la parte de papel que exceda los bordes del molde y, cuando despliegues tu triángulo, habrás obtenido un círculo de papel de horno del tamaño del fondo de tu molde.

La tercera forma de aprovechar el papel es apta para moldes rectangulares. Debes situar el recipiente sobre un rectángulo de papel que sea más grande que su base. Para calcular este tamaño, haz rodar el molde hacia un lado y hacia el otro como si fueras a envolver el exterior. Practícale al papel unos cortes del tamaño de los laterales y haz pliegues hacia dentro por unas líneas imaginarias con la forma del molde, según las instrucciones ofrecidas en el vídeo insertado a continuación. Ubícalo en el interior y de este modo las paredes y el fondo estarán totalmente cubiertas. ¡Prueba estos consejos para proteger correctamente tus instrumentos de cocina!