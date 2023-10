Desvelado el secreto del número '57' en los botes de ketchup: ahora lo usarás siempre

tomate Heinz / Heinz

Si no conoces a nadie que sea fanático de las salsas, entonces ese eres tú. El ketchup es la salsa por excelencia que no puede faltar en las neveras y a cada bar al que vas a comer o a cenar. Es un "must" en las comidas de acompañamiento. Las hamburguesas o los filetes, son algunas de las comidas en las que nunca puede faltar esta salsa. Pero hablando de ketchup: ¿alguna vez te has fijado en el número '57' que hay grabado en cada uno de los botes de ketchup de la marca Heinz? Y si no te acordabas, seguro que ahora puedes ubicar incluso donde está ubicado este número.

El número 57 es el favorito del fundador de la marca

La primera asociación de este número la hizo el fundador de Heinz, Henry J. Heinz, que adoptó "57 varieties" un lema para la marca. Este número no fue elegido al azar como cualquier otro, sino que fue pensado y meditado antes de ponerlo en sus botes de salsa.

El número 5 y el 7 eran los números favoritos del fundador de la marca, pero, sin embargo, esta explicación, va aún más allá.

La explicación sobre por qué hay un número '57' en las botellas de ketchup de 'Heinz'

El sitio donde está ubicado el número 57 en el bote de ketchup está puesta de forma estratégica. Al girar la botella en un ángulo de 45 grados y dar toques justo donde se encuentra el número 57 se podrá extraer mucha más cantidad de salsa del bote en comparación a si lo tratamos de sacar de forma normal (dando toques por la parte de abajo del bote como hacemos siempre). Por tanto, está en el sitio estratégico para que salga la mayor cantidad de ketchup posible.

Algo que no sabías, pero que seguro ahora ha despertado interés en el público de la marca. De esta forma lograrás recabar hasta un 11% más de ketchup de tus botes.