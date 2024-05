'Una nueva esperanza' de George Lucas cumple 47 años en el Día del orgullo friki y otras curiosidades de la saga

Casi medio siglo después de su estreno, la primera entrega de la franquicia de 'La guerra de la galaxias', celebra su aniversario en una fecha muy especial para los amantes de la ciencia-ficción. Desde 2006, esta fecha fue declarada como el 'Día del orgullo Friki', un acontecimiento que surgió por parte bloguero español Germán Martínez, más conocido en Internet como 'Señor Buebo' y que dos años más tarde se oficializó en Nueva York junto a un desfile de Blogueros. La cosa no acaba ahí, que mayo sea el mes de Star Wars, parece más fruto del destino, que de la casualidad.

Este y otros acontecimientos, como el juego de palabras utilizado en un ‘miting’ político de Margaret Thatcher, y que dio lugar al ya conocido 'May the 4th be with you', encendieron la chispa que terminaría por nombrar a este mes como el de ‘el orgullo friki’. A esto hay que añadir, que de las nueve películas que conforman la saga principal de ‘La guerra de las Galaxias’, seis, tienen su estreno en este mes tan primaveral.

El 25 de mayo de 1977, un granjero, un sinvergüenza y una princesa lo cambiaron TODO 🥹



Feliz aniversario, #UnaNuevaEsperanza 🎬 pic.twitter.com/gT1T8PtNQs — Star Wars España (@StarWarsSpain) May 25, 2024

“Un mayo muy galáctico”

Arrancando el DeLorean nos situamos en el 25 de mayo de 1977, un joven George Lucas presenta al mundo ‘Una nueva esperanza’ y como sí de un rayo de luz se tratase, la cinta abre paso a una época cinematográfica totalmente nueva. Destacados efectos especiales, un elenco icónico conformado por Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford, narrativas que se mueven entre la ciencia ficción y temas de mayor peso, como la lucha contra la opresión o la búsqueda de la identidad.

La historia nos sitúa en el desértico planeta de Tatooine, allí vive Luke Skywalker (Hamill), un huérfano de 19 años. Criado por sus tíos, el joven granjero se ve envuelto en una misión de rescate, cuando de forma fortuita cae en su poder un mensaje de ayuda de la princesa Leia Organa (Fisher). Junto con personajes tan estrafalarios como los androides RD-D2 o C3PO y el contrabandista Han Solo (Ford), Luke se embarca en una aventura que le enfrentará al gran villano galáctico Darth Vader y de alguna forma a su pasado.

Más allá de sus memorables personajes, héroes y villanos, ‘Una nueva esperanza’ supone el principio de una original forma de hacer este tipo de películas. Ganadora de 6 premios Oscar, un globo de oro, dos Bafta y con una banda sonora convertida en la marca icónica de la saga, gracias a John Williams. Sus heredas no han hecho sino más que expandir su universo, con gran impacto en la cultura pop.

Éxito muy, muy lejano en el tiempo

Poniendo a punto la Tardis, viajamos a 1980. Calificada de ‘espectáculo visual’, hace su aparición estelar en la gran pantalla ‘El imperio contraataca’. La segunda entrega de las aventuras de Luke Skywalker se estrena el 21 de mayo y al igual que su antecesora consigue cautivar tanto al público como a la audiencia y coronarse con dos Oscar y un Bafta. Tres años más tarde la primera trilogía se cerraría con el estreno de ‘El retorno del Jedi’. Curiosamente, esta entrega también se estrena un 25 de mayo, al igual que la primera. Con un final marcado por la gloria y la épica, las tramas quedaron cerradas y aunque la crítica no la corono al nivel de los episodios anteriores, este final se acabó llevando un Oscar y un Bafta.

La continuación agridulce

Entre la nostalgia y el recelo llega en 1999 ‘La amenaza fantasma’. Su estreno el 19 de mayo, no solo marca el inicio de una nueva aventura, sino también de un nuevo elenco. Ubicada en un pasado galáctico, tiene como protagonistas al entonces maestro Jedi Obi Wan Kenobi (Ewan Mcgregor), al pequeño y nada malvado Anakin Skywalker (Hayden Christensen) y a la joven senadora Padme Amídala (Natalie Portman). Un trío de plata cuya historia comienza cuando sus caminos se cruzan. El eje central de esta nueva saga gira entorno al nacimiento de Darth Vader como uno de los mejores villanos de la ciencia ficción. Sin embargo, a pesar de seguir cosechando éxito, la crítica se mostró dura. ‘La amenaza fantasma’ obtuvo un Oscar y de forma contraria 2 premios Razzie. Estos últimos galardones son conocidos por ser la antítesis de los premios que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

A pesar de los sentimientos encontrados en torno a esta nueva cruzada, en 2002 ve la luz el segundo episodio. ‘El ataque de los clones’, que llega a las salas un 16 de mayo, entre amor y odio. Calificada por el ‘New York Times’ como “una oportunidad para que unos talentosos actores muy bien pagados digan los peores diálogos de sus carreras”, hay quienes señalaron el fracaso de esta cinta, en la elección de Hayden Christensen como el joven Darth Vader. El actor recibió un premio Razzie a peor actuación.

Por fortuna para la segunda trilogía, ‘La venganza de los Sith’ tuvo un notable y mayor éxito que sus dos antecesoras. Estrenada el 19 de mayo de 2005, el cierre final que conectaba con el episodio IV de 1977, deja a la crítica satisfecha y con las heridas cerradas. Considerada la mejor de las tres, su triunfo no libra a Christensen de recibir por segunda el galardón a peor actor.

Renovación con esencia original

La idea de George Lucas siempre fue enfocar la historia de 'Star Wars' como una línea continua que enlazara pasado, presente y futuro. Con su retirada como director y tras la venta de los derechos de ‘La guerra de las Galaxias’ a la compañía Disney, J.J. Abrams (Armagedón), se pone a la cabeza de un nuevo lanzamiento. ‘El despertar de la fuerza’ se estrena en 2015, contando con un nuevo elenco encabezado por Daisy Ridley (Rey) John Boyega (Finn), Óscar Isaac (Po Dameron) y en la piel del villano Adam Driver (Kylo Ren). Además de tener también la aparición de los personajes originales a lo largo de las películas.

La crítica responde bien en cuanto a la historia, los personajes, y los efectos audiovisuales tan característicos de estas películas e incluso ganó un Bafta. Sin embargo, la obra no se libra de ser calificada por muchos críticos como una ‘copia’, ya que esta contenía muchos guiños y referencias a la trilogía primera. Más controversia tuvo ‘Los último Jedi’. Estrenada dos años después, sigue hoy en día levantando ampollas debido al cambio de director, por Rian Johnson, quien tan solo un año antes había dirigido ‘Rougue One: una historia de Star Wars’. La cinta no se llevó ningún galardón.

Con 'El ascenso Skywalker’ se cierra esta nueva aventura en 2019, de nuevo bajo el mando de JJ Abrams. Calificada de emotiva y de disparatada, la última historia galáctica deja un batiburrillo de sentimientos entre quienes apoyan el giro de los acontecimientos y a quienes les parece un sinsentido. Nominadas la banda sonora y los efectos audiovisuales, la última batalla galáctica no consiguió cosechar ningún gran premio. Cabe señalar para los más escépticos, que ninguna de estas tres películas, tuvo su estreno en el mes de mayo.

Aterrizando en el presente, el nombre de ‘Star Wars’ va mucho más allá de las películas protagonizadas por el apellido Skywalker. La franquicia original de George Lucas está formada actualmente por más de diez series y ‘spin off’ que siguen expandiendo el universo galáctico.