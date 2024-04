La mejor forma para guardar todos tus pantalones y que no te ocupen casi espacio

El método Konmari de la autora, empresaria y consultora de organización japonesa, Marie Kondo, se basa en una organización por categorías y no por lugar. Por lo que si se comienza a ordenar la ropa, primero se recomienda vaciar todos los muebles de la casa en los que está guardada la ropa para conocer el volumen real y el parecido de las prendas.

Una caja y dos manos es lo que se necesita para que los pantalones se guarden de un modo sencillo y sin arrugas.

Así es como podrás guardar todos tus pantalones

Primero extiendes el pantalón sobre la cama, de tal modo que queden las dos perneras colocadas una encima de la otra y haces dos dobladillos por las extremidades hasta llegar a la cinturilla, después, hacer otro pliegue para que finalmente quede uno. Si eres más visual, la cuenta de TikTok @lilashare0 ofrece una demostración.

No obstante, esta práctica no es válida para todo tipos de pantalones ya que en función del tejido puede guardarse como en el vídeo o mejor, colgarse en una percha como los pantalones chinos o de traje.