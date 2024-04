Un agricultor andaluz sortea su propio aceite y revoluciona las redes: "Está el aceite como para no participar en el sorteo"

El precio del aceite de oliva se ha disparado en los últimos meses, convirtiéndose así en el bien más preciado de algunas cocinas españolas. Y es que, este básico de la gastronomía de nuestro país, ya no todo el mundo puede permitírselo, pues una botella de un litro de este 'oro líquido' no baja de los nueve euros en la mayoría de supermercados.

Es por eso, que muchos ciudadanos optan por reducir su consumo de aceite de oliva, buscar alternativas o simplemente expresar su indignación en las redes sociales. Esto es precisamente lo que ha pasado en los últimos meses, en los que las críticas contra la subida de precios que ha experimentado el aceite de oliva, han llegado a todos los rincones de España.

Bueno día guapetones hace mucho tiempo que no hago algo así, y bueno que estoy esperando que me sirvan las últimas cajas de mi aceite.



Así que mientras voy a sortear una caja de mi aceite (filtrado); con quien tuitee #AceitedeTom (me da igual que me siga o no)



Y amo allá pic.twitter.com/2fHxgK3vZz — Tom (@Tomy_Rohde) April 2, 2024

El sorteo de aceite más viral

Tom, un agricultor de origen cordobés autodenominado como "con bastante mala leche", ha querido aportar su granito de arena a través de sus redes sociales, donde ya acumula más de 53.000 seguidores. A través de su marca de aceite 'Aceite de Tom', este usuario ha decidido sortear el que se ha convertido en el ingrediente más preciado de nuestras cocinas.

Según él mismo comunicaba en su perfil de 'X', uno de sus seguidores (o no), recibirá una caja del 'aceite de Tom': "Buenos días guapetones. Hace mucho tiempo que no hago algo así, y bueno, que estoy esperando que me sirvan las últimas cajas de mi aceite. Así que mientras voy a sortear una caja de mi aceite (filtrado); con quien tuitee #AceitedeTom (me da igual que me siga o no)", escribía en su perfil sin saber que horas más tarde se habría convertido en el número 1 de tendencias en España.

El método de selección del ganador es sencillo, tal y como él bromeaba tras anunciar el sorteo: "A dedo ante señora delante y lo que toque, salió. A la tarde les diré y saldrá esta noche", continuaba explicando. El sorteo cuenta ya con un sinfín de participaciones, que han catapultado a Tom a la fama, aunque sea por un breve tiempo. El agricultor ha asegurado que no da crédito en un comentario posterior, junto al que posteaba una imagen donde su hashtag #AceitedeTom aparecía en el número 1 en España.