“A veces una palmera de chocolate es más beneficiosa que un filete de pollo”

Cada vez con más frecuencia nos preocupamos por lo que comemos, no solo por el estado de la comida, sino por sus componentes y la calidad de los alimentos. De hecho, es común que en las conversaciones cotidianas se hable de nutrición, alimentación equilibrada y dietas. Hay una mayor preocupación y conciencia de los alimentos que ingerimos y buscamos la mejor forma de estar sanos y a la vez comer aquellas comidas que nos gusten.

En relación a la comida saludable, el programa LaSexta Xplica trataba el tema de la nutrición y contó con diversos profesionales del ámbito de la alimentación, entre los que se encontraba el nutricionista Pablo Ojeda.

Sección del 'desayuno perfecto'

Una de las secciones del programa estaba destinada al desayuno “perfecto”. Aquí el nutricionista explicaba que hay un "debate impresionante sobre este tema", pero que en su caso no puede faltar el aceite de oliva virgen extra y que podía añadirle, por ejemplo, jamón ibérico. “Tiene altos niveles de sal per vamos a ver los alimentos por frecuencia”, explicaba Ojeda que añadía “vamos a meter un 85% de alimentos más frecuentes que nos van a aportar más nutricionalmente, pero mi 15% que no me lo quite nadie”.

En este sentido, añadía que “aunque esto suene un poco loco, a veces una palmera de chocolate a tiempo es mucho más beneficioso que un filete de pollo a la plancha con una ensalada, y lo defiendo totalmente”. El presentador de LaSexta Xplica, José Yélamo, se mostraba sorprendido y entre risas le decía “alguno se va a agarrar a esto y lo va a llevar hasta las últimas consecuencias”. “Pues ahí estoy yo para defenderlo”, respondía tajante el nutricionista.