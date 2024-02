Estas son las ventajas de la nueva radio DAB+ que te acompañará en tus trayectos de coche

Cada año desde 2012, todos los días 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio en una era marcada por la vertiginosa velocidad de la innovación tecnológica. Para volver a sus inicios hay que viajar a 1923, año en el que empezaron a producirse las primeras emisiones experimentales, pero sin licencia gubernamental para la radiodifusión. No fue hasta un año después, con la publicación de la Real Orden de 14 de junio de 1924, cuando se iniciaron las emisiones oficiales, a finales de ese año.

Desde entonces, la radio fue evolucionando según lo hacía la sociedad española con diversos programas de entretenimiento, deportivos, teatro radiofónico, radionovelas, magazines, musicales en sus distintas cadenas de emisoras.

Ahora, la radio FM a despropósito de aquellos que la condenan al olvido, continúa buscando nuevas formas de existencia que ha tenido que evolucionar hacia un nuevo tipo de emisión. Hablamos de WorldDAB y DAB+ que están cambiando el panorama actual de la radio a nivel global introduciéndose cada vez más en las emisoras y dispositivos que reproducen este estándar y convirtiéndose en una opción para dejar atrás la radio FM y dar paso a la radio digital, también en incluidos los coches, uno de los lugares en los que más se escucha.

De tal modo que, la tecnología de WorldDAB pretende sustituir la radio tradicional FM para dar paso a la radio digital. De hecho, RNE ya está emitiendo en DAB+. “La radio para todos, sin costes, ni tener que conectarnos a internet”, así lo ha explicado Javier Sánchez, ingeniero en telecomunicaciones y representante de RTVE en WorldDAB en Las Mañanas de RNE.

Aunque se trata de la primera vez que se emite en DAB+ en España, ya que su aterrizaje está siendo lento debido a sus elevados costes, este tipo de emisión ya está instaurada en los países de nuestro entorno europeo. Encontrar un dispositivo que emita en esta nueva radio digital es sencillo, ha añadido Sánchez, debido a que “ya es una realidad en toda Europa. La industria no solo fabrica para un país, es una cuestión de oferta”.

Todo cambió a partir de 2020, cuando la Unión Europea estrenó una normativa para que los coches nuevos incluyesen una radio compatible DBA+ de serie. Esto benefició a más de 3 millones de conductores que actualmente tienen acceso a la radio digital en España. Un lugar en el que su escucha es mayoritaria.

Algunos de los coches más nuevos que se venden en Europa ya cuentan, en su mayoría, con receptor DAB+ totalmente integrado. En concreto, en España, el 91 por ciento de los coches nuevos vendidos en 2021 cuentan con DAB+ de serie, según WorldDAB. Es el caso de algunos modelos de BMW, Mercedes, Ford, Volvo o Toyota.

Día Mundial de la Radio / Pixabay

Diferencias entre radio FM y digital

La radio de toda la vida es analógica, ya que se retransmite por ondas electromagnéticas que deben sintonizarse en función de su frecuencia. Por supuesto, se digitaliza para transmitirse por Internet, pero la radio digital actual únicamente funciona a través de una conexión móvil, WiFi, fibra u otra. Asimismo, el formato DAB+ se transmite a través de aire, de la misma forma que la radio tradicional, pero transmite información digital. Las ventajas incluye una alta calidad del audio, menor número de cortes en el sonido, posibilidad de entrar nuevas cadenas y la opción de buscar cadenas por nombre, no por frecuencia, y además de audio es posible transmitir texto e imágenes, ya que es capaz de transmitir metadatos.

Además, hay que tener presente que la radio DAB es diferente a la radio por Internet, no hay que confundirlas con esa que escuchamos a través de la conexión que disfrutan nuestros dispositivos, como el móvil. Principalmente porque las señales DAB+ no necesitan conexión a Internet para funcionar, sino que pertenecen a una red independiente. Por tanto, esa conexión de audio se transmite gracias al códec MPEG-4 HE AAC V2, parecido al de la TDT. En este sentido, ocupa menos espacio y facilita la transmisión sin pérdida de calidad, al utilizar una red digital separada donde emite una compresión digital de audio MPEG 4 facilita un formato de almacenamiento de archivos multimedia utilizado para las transmisiones. Al añadir el signo "+", quiere decir que esta tecnología alcanza la calidad de audio de un CD.

Según ha recogido Europa Press, si la radio deja de emitir por FM, no solo se puede ahorrar entre un 70 por ciento y un 90 por ciento de energía, sino que también tiene costes de transmisión "significativamente más bajos". "El consumo de energía y la contribución de la radio a la protección del clima juegan un papel cada vez más importante", concluye WorldDAB.