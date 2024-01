Adiós a la TDT tal y como la conoces: ¿sabes si tu tv está preparada para el cambio?

El 14 de febrero de 2024 se producirá un cambio significativo en la Televisión Digital Terrestre (TDT) en España, ya que todos los canales, sin excepción, estarán obligados a transmitir en alta definición (HD). Esta medida implica que las transmisiones en definición estándar (SD) dejarán de estar operativas y, por tanto, no podrán ser recibidas.

Para acceder a la calidad de imagen HD, los usuarios deberán asegurarse de tener cobertura adecuada, una antena compatible y un dispositivo que soporte HD. De acuerdo con la Secretaría de Estado, la mayoría de los dispositivos actuales ya son compatibles con HD, superando el 98%. Sin embargo, en el caso de televisores más antiguos que no admitan HD, será necesario adquirir un equipo nuevo compatible o un decodificador/sintonizador HD.

Es imprescindible realizar una nueva sintonización de canales en los dispositivos que admitan HD. Para facilitar esta tarea, la Secretaría de Estado ha elaborado una guía específica. Los usuarios que reciban la señal TDT vía satélite deberán comprobar si su equipo es compatible con HD. En caso de no serlo, tendrán que contactar con un instalador de telecomunicaciones certificado para colocar un decodificador HD.

Cómo saber si tu TV es compatible

Llegan cambios importantes a la TDT. / Agencias

Lo importante es averiguar qué tipo de sintonizador TDT tiene. Si en las especificaciones aparece algo relacionado con HD, H.264, MPEG-4, MP4 o DVB-T HD, entonces es compatible. Y si además menciona DVB-T2, es aún mejor.

Para determinar si tu televisor es compatible con la TDT en alta definición (HD), una forma sencilla es intentar sintonizar los canales que ya se emiten en HD. Si regularmente ves canales en alta definición, esto indica que tu TV es compatible, algo común en la mayoría de los televisores modernos. En el caso de televisores con más de diez años, puede que aún no sean capaces de recibir canales en HD. Una forma de verificar esto es revisando la información de resolución en los canales; si muestra 576, se trata de calidad de imagen estándar (SD). Para las emisiones en HD, la resolución sería de 720 o 1080. Si ya sabes que tu televisor no soporta imágenes en HD, entonces no será capaz de mostrar canales en esta calidad. Sin embargo, es posible que tengas un televisor HD cuyo sintonizador TDT no sea compatible con HD.

Otra opción para verificar la compatibilidad de tu televisor con la TDT en HD es consultar la guía del usuario. Si no la tienes a mano, puedes buscarla en internet usando el modelo de tu televisor, que suele estar indicado en una etiqueta plástica en la parte trasera del mismo.

Actualización gradual

La alta definición se caracteriza por ofrecer una resolución de pantalla mínima de 1.280 píxeles horizontales por 720 píxeles verticales, lo que se traduce en una notable mejora de la calidad de imagen en los hogares.

La actualización a HD se realizará de forma gradual, con la obligatoriedad de que todos los canales completen su transición antes del 14 de febrero. RTVE, por ejemplo, planea desactivar sus transmisiones en SD a principios de febrero y lanzará el primer canal mundial en Ultra Alta Definición (UHD) en la TDT. Mediaset España y otros grupos mediáticos también están en proceso de adaptarse a HD, y algunas cadenas regionales ya han iniciado este cambio.