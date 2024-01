Cuanto cuesta el iPhone 15 en España en comparación con su precio en Estados Unidos

El precio de Apple no es apto para todos los bolsillos, pues sus teléfonos, tabletas y ordenadores superan los mil euros en la mayoría de casos. Y es que, aunque con el lanzamiento del iPhone 15 estemos ante uno de los teléfonos más baratos de la marca en los últimos años, este modelo no baja de los 959 euros en su versión más barata en España.

Un iPhone 15 puede resultarte caro o barato en función de cómo se encuentre tu situación económica, o la del país en el que lo compres. Es por eso que comprar el último modelo de Apple puede ser mucho más barato en algunos países. Según el análsis de la plataforma CompareDial, que ha tenido en cuenta los precios en más de 80 países, cuyos salarios medios definen lo caro o barato que es el iPhone para sus ciudadanos.

iPhone 15. / Apple

Luxemburgo, Suiza y Estados Unidos, los más beneficiados

Los datos recavados de Our World in Data, del World DataBank demuestran que en países como Luxemburgo, Suiza o Estados Unidos, el precio del iPhone 15 no supone ni el 2% del salario anual medio de sus ciudadanos, resultando así mucho más económico a quien lo compre. En el otro lado de la balanza están países como Brasil, India o Pakistan donde el precio del nuevo modelo supone un 27%, 38% y 65% respectivamente del salario medio de sus ciudadanos.

En el caso de España, se puede comprobar que comprar el iPhone 15 supone gastar el 4,83% del sueldo anual, en su modelo de 128 GB de capacidad. Mientras que en Estados Unidos el salario medio es de 50.371,33 dólares y el iPhone 15 básico cuesta 849 dólares; en España, donde el sueldo medio desciende a los 21.308,85 euros, el nuevo modelo en su versión base asciende a los 1.024 euros.