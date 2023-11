El pueblo más bonito para visitar en Navidad: el 6 de diciembre enciende sus luces

Las calles empedradas y la iluminación dorada que tiñe al pueblo en estas fechas deja como testigo que se merece su título: figura entre los pueblos más bonitos de España y, a su vez, es el más idóneo para visitar durante las navidades.

Las características de esta villa histórica hacen que las preguntas acerca de ella queden en un segundo plano. Su belleza es cautivadora, y, en Navidad, se hace aún más latente con las decoraciones ubicadas entre sus calles.

Cada año el pueblo recibe más turistas, y es que esta pequeña región de Zamora no solo se llena de ciudadanos durante las navidades. Bajo el título de "maravilla rural", no es un secreto que gente curiosa busque encontrar el sentido y entender su belleza explorando su casco histórico, donde se encuentra el famoso castillo y las casonas señoriales próximas a un parque natural.

El pueblo más iluminado

Miles de luces diminutas decoran las calles de Puebla de Sanabria y esto le ha llevado a ganarse el título de "El Pueblo de la Navidad" por Ferrero Rocher. El brillo dorado que emanan sus calles es totalmente afín a la imagen que proyecta la marca de bombones que tan presente está en nuestra mesa de Navidad todos los años.

Luces en la plaza, en la silueta del castillo o en sus monumentos históricos hace que caminar de noche por Puebla de Sanabria se convierta en una experiencia de lo más navideña para disfrutar en familia.

Además, el pueblo programa actividades en los que puede participar todo el que se acerque a él. Actuaciones de folklore, una cabalgata o hasta una pista de patinaje se instaurarán en el centro del pueblo para animar la festividad.

Si Puebla de Sanabria es bonita de normal, el ambiente que se forma durante las fiestas adquiere un tinte mágico. Bajo el concurso 'Envuelve de Luz tu Pueblo' la región zamorana aprovecha para vestirse con sus mejores luces y atraer, así, a niños y padres que, con ilusión, vienen a descubrir la historia que se esconde entre sus calles.

El encendido tendrá lugar a las 19:00 horas el próximo miércoles 6 de diciembre, así que, si tienes tiempo de hacer una escapada durante el próximo puente, Puebla de Zamora es destino ideal para ello.

La guía definitiva para visitar el pueblo

Si bien tu visita coincide con las fechas más festivas de todo el año y debes aprovechar para pasear entre las luces, has de saber que Puebla de Sanabria no entiende de distinciones y la ruta que puedes hacer entre sus calles no depende de estaciones ni fechas.

Una vez llegues es obligatorio pasear por el casco urbano y disfrutar de la arquitectura propia de la comarca, donde predominan casonas de piedra y casas nobiliarias con escudos en la fachada y balcones de madera. Estas casas, además, se visten en Navidad con flores de pascua.

La iglesia de Nuestra Señora del Azogue, junto al castillo, también se vuelve una parada clave, en la que destacan sus portadas presididas de rosetones. Por otro lado, el edificio del Ayuntamiento, del siglo XV, contará con dos torreones que nos desearán 'Feliz Navidad'.

La visita no puede acabar sin entrar al Museo de Gigantes y Cabezudos, en el que se recogen piezas históricas del siglo XIX, así como visitar el castillo de los Condes de Benavente.

Aprovecha para hacer una escapada familiar a uno de los pueblos más bonitos en estas Navidades para disfrutar de la gastronomía sanabresa, sus emblemáticas luces y el aura mágica que desprenden sus calles.