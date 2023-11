Este es el anuncio de la Lotería de Navidad 2016 que más se vio en toda la historia

El anuncio de la Lotería de Navidad se retransmitió durante el partido Inglaterra-España, en Telecinco. Además de ser la campaña más vista, se coronaba como uno de los vídeos de publicidad con más visualizaciones de YouTube en 2016.

Los anuncios de la lotería inauguran el ambiente navideño en España y sus campañas se han vuelto una tradición. Quieran o no, las familias españolas se quedan con una primera pincelada del anuncio en cuanto sale, pero luego restauran cada detalle del spot en su cabeza cada vez que se transmite en la televisión.

En 2016, el propio anuncio de la Lotería de Navidad fue el más visto entre todos lo que se hicieron ese año, elaborado por Barlovento Comunicación, quien destronó momentáneamente a Procter & Gamble España, una de las compañías que más se anuncian en el país y que lideran los anuncios de conocidas marcas como Ariel, Evax, Fairy, Olay o Dodot.

La historia que contaba el spot era la de Carmina, una maestra jubilada que moviliza a todo un pueblo gracias a la ilusión de un sorteo navideño.

La entrañable abuela escuchaba a los niños cantar El Gordo por la televisión, pero se trataba de una imagen de archivo del año anterior. Sin embargo, los vecinos del pueblo se ponían de acuerdo para no romper la ilusión de Carmina, demostrando una vez más que la alegría de ganar una suma de dinero tan grande radica en poder compartirla con los allegados.

Por otro lado, aunque este anuncio provocó las lágrimas de muchos, también hizo que saltaran las críticas en las redes sociales. Muchos usuarios abogaban que los premios no se daban "por pena" y que el anuncio pecaba de ser demasiado sentimental y fomentar la "lágrima fácil".

O sea que el anuncio de #loterianacional ya no es el clásico "te doy el billete ganador por lástima". Ahora es "no me va a tocar y troleo".