Gerard Piqué enfrentado a los padres de Clara Chía: "No le ha dado el sitio que se merece"

Gerard Piqué y Clara Chía / Redes

Hace un año que Gerard Piqué y Clara Chía comenzaron una relación sentimental en la que sus constantes apariciones públicas han dado mucho de lo que hablar. Sin embargo, y tras una larga temporada de escándalos, rumores y especulaciones alrededor del futbolista y la catalana de 22 años, parece que la estabilidad en la pareja ha llegado para quedarse.

Eso sí, siempre llena de rumores. Tras la última actuación de Shakira junto a Carlos Vives en Miami, donde la colombiana cambió la letra de la canción de 'La Bicicleta' durante el concierto, Piqué se ha visto envuelto en otra polémica, esta vez por sus suegros.

La imposible buena relación de Piqué y sus suegros

Y es que según apuntan algunos medios de comunicación, los padres de Clara Chía "no soportarían" al catalán, creen que "no le ha dado su sitio a su hija" en ningún momento y no estarían nada contentos con su relación. De hecho, una de las cosas a las que más se apunta es al constante linchamiento que sufre la joven en redes sociales, especialmente y tan claro como hemos podido ver por parte de Shakira.

Tal y como han publicado algunos medios, "no querrían ver a Piqué y a día de hoy no quieren que pise su casa". Mientras podemos ver a Clara Chía en una perfecta relación con sus suegros, incluso pudiéndola ver de viaje con ellos, Piqué no podría afirmar lo mismo con sus suegros.

Por el momento se habla de que Chía se habría enfadado con sus padres por hacerle la 'cruz' a Piqué. Por el momento no se sabe nada más de la relación suegros-Piqué, pero si podemos asegurar que tal y como hemos podido ver en sus últimas apariciones la pareja estaría completamente feliz.

Las últimas noticias de Piqué y Clara Chía

Según ha contado el programa de Ana Rosa Quintana, la pareja ha aprovechado estos días para pasar unos días de vacaciones en la ciudad andaluza, donde han sido vistos en discotecas, comiendo en restaurantes o paseando con el hermano del futbolista, Marc Piqué.

Este viaje de cuatro días ha servido para desmentir por completo los rumores de crisis entre Clara Chía y Gerard Piqué, que llega en un momento clave para la pareja. Por su parte, Shakira continúa viviendo en Miami, donde viajó el futbolista para pasar unos días junto a sus hijos, aunque no fueron los suficientes de acuerdo al régimen de divorcio que ambos deben cumplir desde hace meses.