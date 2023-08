¿Van a venir los iPhone15 con cables USB-C de color a juego?

Hace poco nos hacíamos eco de que Apple va a eliminar tres de los elementos más icónicos de sus smartphones, entre ellos: el puerto Lightining, el notch y el interruptor de silencio. Pero ahora el gigante tecnológico podría haber hecho otros cambios relacionados con el puerto de carga. Y es que parece ser que Apple planea lanzar los cables USB-C en varios colores, que en un principio irían a juego con los colores de los modelos correspondientes. Esto no es ninguna novedad en la compañía, ya que hemos visto como esto sucedía en los HomePod mini, por lo que no sería de extrañar encontrarnos con esta novedad.

Los modelos de iPhone 15 y iPhone 15 Plus podrían ser los próximos móviles en incorporar esta novedad que va a llevar a juego los dispositivos con sus correspondientes cables. Puesto que Apple ha demostrado anteriormente ser más atrevida con las gamas que no son Pro, podríamos estar ante una realidad en los modelos regulares.

El usuario que había filtrado esta información se trata de un perfil conocido por sus filtraciones sobre las novedades de la compañía. Se trata de Majin Bu, un sujeto que tiene experiencia con este tipo de informaciones y no es la primera vez que a cierta, y es que estos rumores sobre los cables a juego cada vez cobran cada vez más fuerza en redes.

This is supposed to be the iPhone 15 USB C cable, I found this photo online but currently I can't trace the resource, so I can't be sure if it's true or not pic.twitter.com/bTILwlxxG5