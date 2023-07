Este es el centro comercial que va a cerrar: solo se queda abierta la bolera

Unas escaleras mecánicas en un centro comercial de Madrid

Tras más de dos décadas sobre sus espaldas, el futuro de este centro comercial tiene fecha de caducidad y es que hablamos del centro comercial Equinoccio de Valladolid, el cuál cerrará en cuestión de tiempo definitivamente, o eso es lo que se cree.

Cierre definitivo

El centro comercial Equinoccio Zaratán cerrará definitivamente sus puertas el 31 de agosto. Esa es la fecha que la empresa propietaria ha colocado en la particular cuenta atrás de este espacio que languidecía a la espera de un proyecto reflotador que no ha llegado. Pero no será un cierre absoluto. La bolera Bowling Sportline seguirá ocupando el local en el que lleva desarrollando su negocio desde la apertura del mismo. Con contrato en vigor hasta 2029, sus gestores no piensan moverse de su sitio si no hay un acuerdo de por medio.

Propiedad del centro comercial

La sociedad Altamira, del Grupo Santander, es la propietaria de Equinoccio Zaratán y su apuesta es la de vender el centro en un paquete con otros espacios de los que también pretende desprenderse en Vitoria y Badajoz.

La situación de Equinoccio Zaratán será esperpéntica a partir de la fecha del 31 de agosto, con todos los locales cerrados salvo la bolera, que deberá seguir recibiendo los servicios estipulados en el contrato. Las escuelas de baile y el minigolf del centro comercial deberían estar cerradas ya.

Equinoccio ha venido recibiendo importantes mazazos a lo largo de su historia. La zona de ocio y bares fue perdiendo atractivo hasta desaparecer por completo hace años. En su lugar aterrizó una zona deportiva y de padel que también acabó cerrando. La salida de los cines fue el remate definitivo para ir apagando las luces del centro comercial.