La feria The District analizará la situación de los activos inmobiliarios tradicionales y alternativos

The District celebrará si segunda edición. La feria de referencia internacional para el capital inmobiliario, celebrada en la Fira Barcelona Gran Via, será punto de encuentro el próximo 20 al 22 de septiembre de todos los actores de la industria que buscan conocer las macrotendencias y desafíos que mueven actualmente el mercado así como proyectos en los que invertir y desinvertir.

La organización ya ha abierto sus acreditaciones y esperan congregar a más de 8.000 directivos del inmobiliario, que provendrán de países como Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Italia, Portugal, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos o Latinoamérica. Bajo el lema “Where Real Business Happens”, en esta edición la cumbre quiere poner énfasis en la necesidad de establecer espacios de alto valor y confianza donde construir futuros proyectos transformadores. Así, The District se alza como el escenario europeo en el que se cita el capital global con el objetivo de descubrir las tendencias que marcarán sus decisiones durante este 2023 y el 2024.

Juan Velayos, presidente de The District, destaca que “el contacto que harán los inversores en tres días en el evento es el que podrían hacer en distintos países a lo largo de meses. Este hecho nos diferencia y nos posiciona como un evento donde los actores relevantes de la industria del capital van a querer estar”. En cuanto a las novedades de The District 2023, Velayos apunta que “la segunda edición será mucho más internacional y con asistentes que se caracterizan por un alto perfil profesional. Para lograrlo, vamos a invitar a las principales empresas inmobiliarias con el propósito de que desplacen su oficina a The District y acojan aquí a sus LPs, GPs, asesores y clientes”. En este sentido, la cumbre contará con una zona de hospitalities en la que más de 250 empresas establecerán sus zonas de reuniones.

Directivos de fondos de inversión mundiales se citan en The District World Summit 2023

En el marco de The District se desarrollará The District World Summit 2023, el mayor congreso europeo enfocado a todas las fuentes de capital, que congregará a más de 380 expertos internacionales en más de 270 horas de conferencias.

Michele Russo, Executive Director en JP Morgan Asset Management; Ana Estrada, Managing Director Merchant Banking - Europe Real Estate Investments en Goldman Sachs; Adolfo Favieres, Managing Director en Blackrock; Pere Viñolas, presidente de EPRA - The European Real Estate Association; Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties; Cristiano Stampa, Managing Director en Invesco; Vanessa Gelado, Senior Managing Director and Country Head en Hines Spain; o Paul Brennan, Managing Director and Co-Head of Real Estate en King Street Capital Management, se encargarán de abordar los retos que tiene la industria del inmueble hoy en día. Entre otras cuestiones, se pondrá la mirada en los altos tipos de interés, la inflación, la volatibilidad del euro frente la robustidad del dólar, la revalorización de los activos, su reconversión a otro tipo de usos, o el incremento de los precios de la financiación.

Todas las novedades del mayor congreso de Real Estate europeo

Una de las macrotendencias que se abordará y que copará la agenda de The District World Summit 2023 es el “Asset reconvention”. El impacto de la pandemia, sumado a los hábitos de trabajo híbrido, ha provocado cambios que el mercado inmobiliario ha empezado a abordar. Así, la tónica que se está desarrollando, y que se tratará en el congreso, es la de la reconversión de los activos en propuestas que ofrecen más rentabilidad, siendo el “living” de los más cotizados.

Otra de las principales cuestiones que se llevará encima de la mesa en la cumbre internacional es el “repricing” o reajuste de precios. Tras un 2022 marcado por el dinamismo en el sector, en los siguientes meses se espera que el importe de los inmuebles no tenga subidas sustanciales, por lo que, de acuerdo con los expertos, habrá una restructuración de los precios a nivel coyuntural adaptándose a las nuevas necesidades comerciales. The District World Summit 2023 analizará esta evolución, que se observa en los Estados Unidos, y que es posible que llegue a Europa. Siguiendo la misma línea, el foro estudiará el “refinancing” a raíz del encarecimiento de la financiación para los inversores.

Igualmente, la parte más social de la industria tendrá un gran protagonismo, atendiéndose a la relevancia del cumplimiento de los criterios ESG con el propósito de incrementar el rendimiento económico de los activos. Al respecto, se hará hincapié en la necesidad de estimular el parque de viviendas asequibles desde la compleja base de equilibrar precio, ubicación y características del inmueble.

Noticias relacionadas

A su vez, The District 2023 pondrá el foco en los desafíos de los segmentos de residencial, hoteles, oficinas, retail, industrial y logístico, healthcare, senior living y residencias de estudianes, data centers, y en los activos alternativos como el coliving, build to rent o los parques científicos. Como novedad, también se examinarán cuáles son los “assets” emergentes que tienen potencial para los inversores. Este sería el caso de los parkings, las explotaciones agrícolas o los “glampings”.

Todo ello, sin olvidar las capacidades del proptech (startups inmobiliarias) y las innovaciones que han surgido a partir de empresas que apuestan por la aplicación de las tecnologías exponenciales, como la Inteligencia Artificial o la analítica de datos, en el sector inmobiliario.