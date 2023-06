Pierde 150 kilos y necesita 5 cirugías para quitarse la piel restante: pide ayuda económica

Cole Prochaska y su cambio físico en redes sociales / Instagram

Cole Prochaska es de Carolina del Norte, Estados Unidos y se ha presentado con una foto suya sin camiseta. "La mayoría no creía en mí, pero yo creía en mí mismo. He perdido más de 150 kilos, y aún no he terminado". Cole es un estadounidense de 39 años que luce los efectos de una vida de malos hábitos.

El estadounidense ha ido subiendo a redes sociales su transformación física. Tal y como explica Cole en sus redes sociales, apela siempre a la fuerza de voluntad que hay que tener. "Hace dos años pesaba 600 libras -270 kilos- y estaba en el punto más bajo de mi vida".

"La mayoría de la gente se había dado por vencida conmigo, pero yo no. Creí en mí mismo y decidí retomar mi vida", comenta en un post al que adjunta otras dos fotos de aquella época y el momento presente.

Prochaska habla de su alteración física y mental. "No es una cuestión de dietas durante algunos meses, es un verdadero cambio en al forma de vida", escribe en unos de sus post de instagram. Además, en una de las últimas publicaciones aportadas por Cole habla de que "ya es hora de mostrarse sin camiseta", desvelando cómo se le ha quedado el abdomen después de su gran cambuo físico, al que añade que "todavía me falta mucho".

Cole necesita cinco cirugías

Desde su cuenta de instagram que ha llamado "3tofitness", haciendo referencia a "tres hombre en uno", ha pedido ayuda económica, a través de una nueva campaña en la plataforma "GoFundMe", 'Necesito 5 cirugías'.

Además ha señalado, que el precio de las cirugías es de unos 54.700 euros. Prochaska ha disminuido su talla tanto que su piel está muy holgada.

Quiso perder peso por sui propia cuenta

Prefirió no operarse y menos medicarse para dar el cambio a su vida. Siguióp los métodos tradicioanales para bajar de peso. Dejó la comida basura, ya que en su día a día los fritos, ultraprocesados y comidas altas en azúcar eran los alimentos que tenían hueco en sus comidas. Además añade, que tras cambiar su forma de comer otras de las claves es salir a caminar.