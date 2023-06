Este es el nuevo producto de Primark que se está haciendo viral en redes

La tienda de Primark en la Gran Vía de Madrid. / EP

Las redes sociales son el motor de comunicacion en nuestra sociedad y las capaces de viralizar cualquier momento, persona o anécdota. En cuestion de segundos redes como TikTok o Instagram tienen el poder de convertir ya sea una foto o un vídeo en una publicación con millones de likes y visualizaciones. Esto es lo que ha ocurrido con el nuevo producto de Primark que está revolucionando las redes.

Nuevo producto en Primark

Esta claro que hay muchos juguetes que se vuelven tendencia entre los niños y adolescentes: Barbies, los cars, los peluches, todos estos juguetes han sido los más queridos durante mucho tiempo. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, estas maneras de entretenerse han cambiado hasta evolucionar a juguetes en distintos formatos como los famosos funkos. Por eso, Primark no se ha querido quedar atrás y ha querido innovar una de sus secciones con este nuevo producto: los mini funkos disney.

La usuaria @kattylakatrina subió un vídeo en su cuenta de Tiktok enseñando y mostrando a sus seguidores este nuevo producto: los funkos de Disney. Tal y como muestra la usuaria en su cuenta hay ocho modelos disponibles de las distintas princesas: Blancanieves, Ariel, Bella, Jasmín, Pocahontas, Rapunzel, Mérida y Tiana. "Me regalaron a mi querida Pocahontas. Me dio una alegría ver qué la habían incluido en la colección cuando normalmente la excluyen 🥰", dice una de las usuarias.

Aunque otros usuarios se quejaban porque echaban de menos a alguna princesa: "Conseguí todas menos Rapunzel, que no estaba". Mientras tanto, otra de las usuarias @midiariodisney ha subido un vídeo en el que explica que en Primark no solo ha querido mostrar el mundo Dieny sino que también hay ahora otras colecciones de funkos como las de My hero academia, de Jurassic World, y de Mandalorian.