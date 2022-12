Esta es la mejor manera de vestirse para una cena de empresa

2 Se lee en minutos O. G.



Diciembre es el mes de las celebraciones, de las reuniones y, por supuesto, de las cenas de empresa. Un clásico de las semanas previas a la Navidad. Para muchos es un compromiso del que no se pueden librar y supone un gran quebradero de cabeza: cuánto beber, cuánto comer, cuándo marcharse... y cómo vestirse. Y es que estos eventos no dejan de ser un reunión formal en la que es difícil olvidar los roles que se siguen dentro de la oficina. Meter la pata puede traducirse en un trago amargo el próximo día laborable.

Hay preguntas que tienen una respuesta complicada: no se debe beber mucho, pero si no se prueba ni una cerveza se corre el riesgo de ser objeto de bromas por parte del jefe... Aunque el plan no sea el más apetecible a priori, tampoco es aconsejable irse demasiado tiempo, pero acabar en un 'after' tampoco es la mejor opción.

Más sencillo es encontrar el 'outfit' perfecto. Sobre todo si eres hombre: un traje sin corbata es una opción ideal, pero también se puede optar por una camisa y un jersey combinados con un pantalón de vestir.

Las mujeres tienen un abanico de posibilidades entre las que elegir. Estos son algunos de los 'looks' con los que es imposible fallar en cena de empresa.

Un vestido negro. Bien sea corto o largo, es la mejor alternativa para ir elegante y no destacar por encima del resto.

Un traje de chaqueta y pantalón. En las tiendas hay multitud de opciones que se salen del típico 'dos piezas' negro. Y aquí sí está permitido a arriesgar. Eso sí, cuidado con pasarse con los complementos: existe el riesgo de caer en el efecto 'árbol de Navidad'.

Veto a las trasparencias y las faldas demasiado cortas. Puede parecer demasiado tradicional, pero hay casos en los que es mejor ceñirse a la etiqueta socialmente establecida.