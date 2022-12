¿Es fácil que te toque la Lotería de Navidad si lo comparamos con otros premios?

Imagen de archivo de una administración de lotería / Pixabay

El premio del sorteo de Navidad solo toca una de cada 31 millones de veces. Sin embargo, son millones y millones de personas las que cada año lo último que pierden es la esperanza. Comparando este sorteo con otros juegos de azar, ¿realmente es tan complicado ganar?

De los 100.000 números que participan en el juego, tan solo resultarán premiados 14.272. Nos dejan con unas posibilidades de 14% de ser ganadores de cualquier premio, según ya explicó Adolfo Quirós, presidente de la Real Sociedad Matemática Española, al periódico ABC.

Es por eso que los números no acompañan demasiado al optimismo. «Pero tampoco en la Primitiva, en el Euromillón, ni en general en ninguna lotería», afirmó al respecto Miguel Ángel Morales, matemático en Gaussianos. «Todas ellas, si están bien diseñadas, son desfavorables para el jugador».

La probabilidad de tener los seis números de la Primitiva es de una, entre 13,9 millones. Si además queremos ganar el reintegro, las probabilidades bajan a una entre 139,8 millones. Si hablamos del Euromillón, la probabilidad de que nos toque es de una entre 114,5 millones. En cuanto a la Lotería Nacional ordinaria, acertar el número y la serie nos deja con una probabilidad de uno entre 18 millones. Tampoco es fácil en la Quiniela: uno entre casi cinco millones. El juego de azar con más probabilidades es la ONCE, con una entre 100.000.

Probabilidades Lotería del Niño

La principal diferencia entre la Lotería del Niño y la Lotería de Navidad es el Gordo: los 400.000 euros de la primera por los 200.000 de la segunda. No obstante, hay que tener en cuenta que el sorteo del 6 de enero hay un 37% más de posibilidades de que toque algún premio.

Las matemáticas demuestran, por lo tanto, que el Niño toca más. La razón principal se encuentra en la distribución de los reintegros. «En las loterías de Navidad y Primitiva se dedica un 10% al reintegro, mientras que en la Lotería del Niño y en las loterías semanales se destina casi un 30%. Del 70% que se reparte de lo recaudado, en Navidad se va el 60% a premios, mientras que en el Niño se triplica la cantidad destinada a los reintegros», comentaba.

Qué número comprar para la lotería

Hay que buscar bien. Saber dónde se vende y tratar de conseguirlo, ya sea por compra online o reserva telefónica con envío posterior; en este caso hay que hacerlo con tiempo suficiente para que la transacción se complete antes del sorteo. El buscador señala, y la caza ya depende de cada persona y el grado de interés que tenga en conseguir ese décimo concreto. Hay que tener en cuenta que a estas alturas hay muchos números que ya están repartidos al completo, o no están disponibles por haber sido reservados de manera particular. Eso sí, el peor intento es el que no se hace.

LOS NÚMEROS A LA VENTA ESTE 2022

Este año, Loterías y Apuestas del Estado ha puesto a la venta 180 millones de décimos. En total, 180 series (ocho más que el año pasado) de 100.000 números cada una serán las encargadas de repartir esa ilusión, alegría y esperanza a los españoles. El próximo 22 de diciembre, 2.520 millones de euros en premios llevarán la buena suerte a muchos hogares a lo largo y ancho del país.

Habrán pasado más de 200 años, pero seguro que no lo sabes todo sobre la Lotería de Navidad. Tantos sorteos han generado, obviamente, una larga lista de anécdotas y curiosidades en torno a este día tan esperado por todos. Aunque ya sabrás lo más simple, que solo participando puedes ser uno de los agraciados con El Gordo, y que absolutamente todos los jugadores tienen la misma probabilidad de ser acariciados por la Diosa Fortuna el 22 de diciembre.

Sabiendo esto, puedes relajarte, porque quizá los niños de San Ildefonso vayan a cantar este 2022 tu número. Pero seguro que hay un par de cosas que desconocías sobre esos números, en concreto con los décimos.