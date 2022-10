El truco que está arrasando en redes para preparar una calabaza de Halloween en sólo unos minutos

La celebración de Halloween está a punto de llegar. Muchos ya han empezado a preparar sus casas con las decoraciones más terroríficas. Si tú también estás pensando en darle un toque espeluznante a tu hogar, la calabaza no puede faltar.

Hacer una calabaza de Halloween es una tarea sencilla pero muy ardua. Implica bastante tiempo ya que no es fácil eliminar la parte sobrante del producto, pero con este truco que está arrasando en TikTok podrás hacerlo en sólo unos minutos. La clave está en emplear un utensilio de cocina que todos tenemos en casa y no, no es un cuchillo.

El truco es emplear una batidora de mano para limpiar toda la parte interior en poco tiempo. Si no quieres estropear ningún cuchillo o no tienes un kit especial para decorar tu calabaza, utiliza cortadores de galletas y un mazo de madera para terminar de realizar el diseño.

♬ original sound - everyone’s grandmother @brunchwithbabs 🎃Do’s and Don’ts of Pumpkin Carving 🎃It is a treasured tradition in our family to carve jack-o-lanterns for Halloween. But with all the yuck and mess, sometimes my kids would quit the project before we even started. Babs’ Do’s and Don’ts for Pumpkin Carving, saves the mess and speeds up carving so you can have the perfect jack-o-lantern with no mess and no fuss. Happy Halloween 🎃XO Babs 1. Carve from bottom. That way you have the stem to hold onto and you can easily slip the pumpkin right over a candle or flashlight. 2. Hold pumpkin in your lap to carve. You will have a much steadier pumpkin to cut. 3. Use a red dry erase marker to sketch your design. It erases easily and if you miss a spot, it blends in. 4. Use a hand mixer to clean out your pumpkin. 5. Use cookie cutters and a rubber mallet to carve your design. 6. Cover all cut surfaces with Vaseline to keep the pumpkin moist after carving. Pumpkins should last 1-2 weeks carved! 7. Sprinkle some cinnamon on the inside top of your pumpkin for festive pumpkin spice smell when a candle is lit inside the pumpkin. 🎃 #pumpkincarving

Para mantener la hortaliza fresca por más tiempo hay que untar un poco de vaselina en los bordes cortados. Y si quieres terminar de darle el toque festivo, espolvorea un poco de canela en el interior de la calabaza. Cuando enciendas una vela en su interior tendrás conseguirás un aroma a especia de calabaza que llenará tu casa de ambiente de Halloween.

El video viral se ha convertido en nuevo éxito y ya acumula más de 22,2 millones de vistas y más de 14 mil comentarios.

Noticias relacionadas