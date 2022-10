Alertan de una peligrosa estafa que afecta a los clientes del supermercado Lidl

Un supermercado Lidl.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más conocidas de España. Y eso que su éxito no se ha basado, o al menos no siempre, en los productos frescos. O al menos no solo en ellos. La cadena alemana quiso traer a España una de las filosofías con las que imperaba en otros países del mundo: la de vender en un mismo lugar todo lo que el cliente pueda necesitar. De hecho en eso se basa gran parte de su éxito.

Pero si por algo ha sorprendido Lidl en los últimos meses eso ha sido, sin duda, por su idea de regalar una especie de tablero en el que los niños podían ir completando su propio supermercado. Había de todo. Desde cajeros a compradores pasando por sus zapatillas que estuvieron de moda hace unos meses.

La idea era clara: hacer que los niños coleccionaran las piezas hacía que muchos padres acudieran cada vez más a los supermercados de la cadena. Pero hasta se les fue de la mano. Hubo momento en los que se llegó a generar un mercado negro de venta de este tipo de productos ya había foros en internet en los que incluso se ofrecía dinero a cambio de ciertas piezas. Toda una locura.

Por eso, por la facilidad que tiene el supermercado para hacer promociones a poca gente le sorprendió la oferta que hace unos días llenó las redes sociales. Se trata de una página supuestamente oficial que dice regalar varias decenas de microondas de Lidl que tienen una pequeña tara y pide a la gente que comente y comparta la publicación. Lo han hecho ya más de mil personas pero ojo: la página a pesar de llamarse "Lidl España oficial" no es la oficial de la marca. No aparece ni tan siquiera verificada por Facebook por lo que todo apunta a que es una estafa.

Si bien el supermercado vende alimentación y productos frescos sobre todo no es eso solo lo que se puede encontrar en el hipermercado. Más bien al contrario. Buena parte de lo que engrosa la lista de grandes beneficios de este supermercado alemán son los otros productos que vende como los de bricolaje o los que ofrecen muebles para la casa o ropa para hacer deporte. Aún más: no hay quién pueda resistirse a sus productos llegados desde lugares como Italia o Francia en sus quincenas temáticas.

Lidl ha conseguido además una gran aceptación por parte del cliente en tres áreas de negocio: juguetes (hay quién hace no demasiadas semanas se peleaba por conseguir la réplica del supermercado para jugar), panadería (esta sección ha ido ganando presencia en los últimos meses) y, sobre todo, comida para llevar. No en vano en Lidl saben que el cliente cada vez tiene menos tiempo y valora que el supermercado le sirva para ahorrar.

