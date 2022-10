Alimentos con hasta un 50% de descuento por estar a punto de caducar

Imagen de archivo de verduras en un supermercado / Pexels

Encontrar productos rebajados hasta un 50% en los supermercados es cada vez más común. Este descuento responde a la cercanía en la fecha de caducidad del alimento y es una gran opción para reducir el desperdicio alimenticio y ahorrar unos euros en la compra. Simplemente, deberás consumirlos enseguida o congelarlos si son productos frescos, como la carne, el pescado o algunos platos congelados.

¿Qué hace el súper con los alimentos que van a caducar?

"Algunas cadenas utilizan aplicaciones como Too good to go (confirmado en Alcampo, Carrefour y Lidl, entre las que han contestado). Sin embargo, lo más habitual, es bajarlos de precio para venderlos inmediatamente y no tener que tirarlos". Así lo indica un estudio de la OCU, con el apoyo del Ministerio de Consumo, que revela que es posible encontrar hasta un 50% de descuento en alimentos con fecha de caducidad próxima.

"Hay cadenas en las que el 100 % de sus establecimientos visitados tienen ofertas por caducidad próxima, como en Bonpreu o Caprabo. En otras, sin embargo, este recurso apenas está implantado, como en Covirán, o todavía de forma muy incipiente, como en El Corte Inglés o BM. A veces es difícil saber si el descuento o la oferta se deben a la fecha de consumo, pues no siempre lo indican", según explica la OCU en el estudio.

Hasta un 50% de descuento

Tras analizar una muestra de 50 productos elegidos al azar -ensaladas, platos preparados y carnes rebajados por pronta caducidad- en el laboratorio, los resultados fueron que pueden consumirse sin problemas. Además, no se analizaron los yogures porque ya se conoce que pueden tomarse tras la fecha de consumo preferente.

El descuento suele indicarse con una pegatina en el envase, que en la mayoría de los casos indica es de entre el 30 y el 50%. Las diferencias varían entre los supermercados, pero en rasgos generales, se organizan de esta forma según la OCU:

Un 50% en general: es el caso de Carrefour, Cash Fresh, Family Cash, Froiz, La Despensa, Mas y Supeco.

Un 30% en prácticamente todas sus ofertas: Aldi, Caprabo, Coaliment, Consum, Covirán, Charter, Dia y Economy Cash.

Menos común resulta aplicar un 40%, como Lupa, o un 20%, como Eroski.

"No obstante, algunos supermercados indican que pueden aplicar porcentajes diferentes en función del producto (Bonpreu, Carrefour y Gadis) o de los días que le queden de caducidad (Carrefour, Consum, Leclerc y Musgrave)", explica el estudio.

Ahorrar en el supermercado

La mercancía con descuento suele exponerse en el lineal que corresponde, junto con el resto de productos de su respectiva categoría. Es decir, no se disponen zonas concretas, sino que se ubican en su misma sección concreta.

"Solo en un 16% de los establecimientos hemos visto una zona específica, una nevera reservada para alojar todos los productos frescos rebajados en el día por pronta caducidad. Allí suelen encontrarse cosas muy variadas, que vienen de diferentes secciones del supermercado", afirma la OCU.

También, se recogen una serie de consejos para que los consumidores y los supermercados puedan beneficiarse al máximo de la rebaja en los productos con fecha de caducidad próxima. "El consejo de toda la vida de llevar en la mano la lista de la compra sigue siendo fundamental, pero con cierta flexibilidad con productos más o menos similares. Si pensabas comprar calabacines, lechuga y filetes de pavo, por poner un ejemplo, y resulta que están de oferta las berenjenas, espinacas y filetes de pollo, ¿por qué no lo cambias en tu lista? Tal vez puedas cenar ese mismo día las verduras y congelar los filetes para más adelante. Se trata de ir a comprar con la mente abierta para aprovechar el descuento de los productos con la fecha de caducidad próxima a vencer", concluye el estudio.

Noticias relacionadas