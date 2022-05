Una revista americana tacha el Mar Menor de "destino a evitar": "No nade allí"

Proliferación de algas filamentosas en el Mar Menor, a la altura de San Javier (Región de Murcia).

2 Se lee en minutos Alba Marqués



La amenaza de otra ‘sopa verde’ a la que se enfrenta el Mar Menor ya mostró efectos negativos en el turismo a principios de mes, cuando los propietarios de establecimientos turísticos de los municipios ribereños mostraron su preocupación por las cancelaciones de reservas para el verano ante el deterioro de las playas. Ahora, la imagen internacional de la laguna recibe otro golpe. Una revista estadounidense especializada en el sector califica al ecosistema como "destino a evitar".

'International Living', un magacín especializado en turismo de Estados Unidos con más de 40 años de trayectoria, publicó a principios de año un artículo titulado 'Cinco lugares en los que vivir en España; dos a evitar'. Benalmádena, Mijas, Sitges, Almuñécar y Miraflores de la Sierra son los cinco sitios que el diario recomienda para vivir, mientras que la frontera con Gibraltar y el Mar Menor son los destinos a los que aconsejan no ir.

La revista 'International Living', citada en periódicos como 'The New York Times', 'The Wall Street Journal' o 'USA Today', se dedica en concreto a investigar y publicar noticias sobre "vivir y jubilarse en el extranjero". En su publicación, dejan claro a sus lectores que no deben jubilarse en el Mar Menor. "No nade allí y no compre propiedades en el área cercana", llegan a escribir.

Aunque en su artículo comienzan halagando algunos aspectos del entorno natural del Mar Menor, como "sus aguas cálidas y claras" y "un parque nacional donde hay salinas que incluyen un importante humedal y santuario de aves", destacan que "en 2016, a pesar de 18 años de advertencias de los ambientalistas, la contaminación de los muchos hoteles construidos en la estrecha península provocó un colapso ecológico de la vida marina en la laguna".

La publicación recoge que "en 2017, todas las playas perdieron su designación de Bandera Azul debido a la alta contaminación de las aguas" y que "en septiembre de 2019, las fuertes lluvias provocaron inundaciones que arrojaron más contaminación a la laguna, lo que provocó que miles de peces muertos aparecieran en las playas". En agosto de 2021, el ecosistema volvió a vivir otro episodio de mortandad de peces.

Finalizan su crítica al Mar Menor advirtiendo que "los españoles que compraron casas de vacaciones allí no pueden venderlas debido a la continua contaminación".Organizaciones medioambientales lamentan la mala imagen del Mar Menor

Mar Menor: Primer DESTINO A EVITAR en Revistas Internacionales.



Con el BORM puedes"comprar"voluntades pero no el Planeta.



El silencio de Hosteleros y el servilismo al crimen ECOCIDA de este Gobierno Regional incompetente nos ANIQUILA en todo el🌎mundo

🗞️https://t.co/Wqg9K0usVX pic.twitter.com/Xsi3iAZqQN — El Mar Menor de los Niños (@NuestroMarMenor) 12 de mayo de 2022

Desde la organización 'El Mar Menor de los niños' lamentan que la alguna sea el primer destino a evitar en revistas internacionales.

"El silencio de hosteleros y el servilismo al crimen ecocida de este Gobierno Regional incompetente nos aniquila en todo el mundo", se quejan en redes sociales.

