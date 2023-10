Basura electrónica: un monstruo que crece cada año y con escaso reciclaje

Residuos electrónicos: un monstruco que crece sin parar y con poco reciclaje / Agefotostock

Cada año, los cables que no se utilizan, los juguetes electrónicos, la ropa decorada con LED, las herramientas eléctricas, los dispositivos de vapeo y un sinfín de pequeños artículos de consumo suman 9.000 millones de kilogramos de residuos electrónicos, una sexta parte de toda la basura electrónica mundial. De esta cantidad, más de una tercera parte corresponden a la categoría de 'juguetes electrónicos': pequeños objetos de todo tipo que contienen materias primas cruciales, que se tiran sin reciclar.

Esta categoría "invisible" de residuos electrónicos equivaldría al peso de casi medio millón de camiones de 40 toneladas, suficiente para formar una línea de camiones de 5.640 kilómetros desde Roma a Nairobi.

Muchos de estos dispositivos, como los vapeadores, contienen litio, que hace que su batería sea recargable, pero también provoca graves riesgos de incendio cuando se desecha el dispositivo. La Comisión Europea considera el litio una "materia prima estratégica" crucial para la economía y la transición energética ecológica de Europa, pero su suministro está en peligro. La mayoría de estos materiales se tiran a los contenedores domésticos y otros lugares.

Cada año se generan 9.000 millones de kilos de residuos electrónicos "invisibles" / PEXELS

El Foro de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE, por sus siglas en inglés), encargó al Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) que calculara las cantidades anuales de artículos de basura electrónica "invisibles".

Según este trabajo, unos 3.200 millones de kilos, el 35%, de los aproximadamente 9.000 millones de kilos de residuos electrónicos invisibles pertenecen a la categoría de juguetes electrónicos: coches de carreras, trenes eléctricos, juguetes musicales, muñecas parlantes, figuras robóticas, ordenadores en bicicleta, drones, etc. En total, unos 7.300 millones de objetos individuales son desechados anualmente, una media de uno por cada habitante del planeta.

Cada año se desechan 844 millones de dispositivos de vapeo

Al mismo tiempo cada año se desechan 844 millones de dispositivos de vapeo y 950 millones de kilogramos de cables que contenían cobre precioso y fácilmente reciclable, cantidad suficiente para dar 107 vueltas a la Tierra.

Unos 7.300 millones de objetos individuales son tirados anualmente, una media de uno por cada habitante del planeta

Muchos se almacenan en las casas y mucha gente no sabe que podrían reciclarse, un enorme recurso dormido en un momento en que se prevé que la demanda de cobre se multiplique por 6 de aquí a 2030 sólo en Europa para satisfacer las necesidades de sectores estratégicos como las energías renovables, la movilidad eléctrica, la industria, las comunicaciones, la industria aeroespacial y la defensa.

El valor de las materias primas en la basura electrónica mundial generada en 2019 se estimó en unos 54.000 millones de euros, la mayoría de ellos atribuidos a componentes de hierro, cobre y oro. Del total global, una sexta parte, unos 9.000 millones de euros, en valor material cada año, corresponde a la categoría de residuos electrónicos invisibles.

Otros ejemplos de residuos electrónicos invisibles comunes en los hogares incluyen cepillos de dientes, afeitadoras, unidades externas y accesorios, auriculares y audífonos, mandos a distancia, altavoces, luces LED, herramientas eléctricas, equipos médicos domésticos, detectores de calor y humo y muchos otros.

Según Pascal Leroy, Director General del Foro RAEE, "los residuos electrónicos invisibles pasan desapercibidos debido a su naturaleza o apariencia, lo que lleva a los consumidores a pasar por alto su potencial reciclable".

Componentes peligrosos que contienen los residuos electrónicos

Añade que "muchas personas no reconocen como productos eléctricos algunos que funcionan con pilas o cables, como un detector de humos o un termostato inteligente, porque no tienen enchufe. Tampoco son conscientes de los componentes peligrosos que contienen los residuos electrónicos y si no se tratan adecuadamente, sustancias como el plomo, el mercurio o el cadmio pueden filtrarse y contaminar el suelo y el agua", advierte.

Ante esta situación, el Foro RAEE pide a todo el mundo que lleve sus residuos electrónicos a las instalaciones municipales de recogida adecuadas.

En Europa, el 55% de los residuos electrónicos generados se recogen y declaran oficialmente, pero a nivel global el porcentaje es del 17%

"Una cantidad significativa de residuos electrónicos está oculta a plena vista --afirma Magdalena Charytanowicz, del Foro RAEE--. Lamentablemente, los residuos electrónicos invisibles a menudo quedan fuera del radar de reciclaje de quienes se deshacen de ellos porque no se consideran residuos electrónicos. Tenemos que cambiar esta situación y la sensibilización es una parte importante de la respuesta".

Asegura que "se han hecho muchos esfuerzos y progresos en el ámbito de la contaminación por plásticos y la gente es ahora más consciente de ello, especialmente con un tratado de la ONU sobre plásticos en preparación para 2024. Esperamos que ocurra lo mismo en el campo de los residuos electrónicos", confía.

En Europa, gracias a 20 años de legislación de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), el 55% de los residuos electrónicos generados se recogen y declaran oficialmente. Aun así, según el monitor mundial de residuos electrónicos de las Naciones Unidas, otras partes del mundo muestran tasas de crecimiento mucho más lentas en su recogida, y a nivel mundial, la tasa media de recogida comunicada es de poco más del 17%.

"El acuciante reto de los residuos"

Según Virginijus Sinkevicius, Comisario Europeo de Medio Ambiente, "la UE reconoce el acuciante reto de los residuos electrónicos y da un ejemplo de liderazgo de forma proactiva. La actual expansión de la producción y el consumo de aparatos electrónicos tiene importantes repercusiones medioambientales y climáticas", apunta.

Según asegura, "la introducción de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) en la legislación sobre residuos electrónicos hace dos décadas ha sentado las bases de un ecosistema innovador y de tecnologías avanzadas. Aunque la RAP ha elevado las normas medioambientales, nuestro viaje no ha terminado --advierte--. Debemos promover una economía circular para la electrónica, al igual que con otros productos, no sólo para disminuir nuestro impacto ambiental, sino también para fortalecer la cadena de valor, reduciendo su dependencia de terceros países".

La basura electrónica es el flujo de residuos que más rápido crece en el mundo. Según Jan Vlak, presidente del Foro RAEE, "no sólo los productores, sino todos los agentes relevantes, incluidos reguladores, consumidores, restauradores, empresas de reutilización, chatarreros, minoristas y recicladores, deben desempeñar un papel en el sistema de RPE para aumentar con éxito la recogida de residuos electrónicos".

Según Naciones Unidas, en 2023 se producirán 8 kilos de residuos electrónicos por persona en todo el mundo

Reconoce que "hay que actualizar el principio de RPE, hacerlo congruente con los principios de la economía circular e integrar esta nueva visión en la legislación de la UE y en un tratado mundial para armonizar las normas y definir las obligaciones fundamentales en materia de gestión de residuos electrónicos".

Según Naciones Unidas, en 2023 se producirán 8 kilos de residuos electrónicos por persona en todo el mundo. Solo el 17,4% de estos residuos, que contienen sustancias nocivas y materiales preciosos, se registrarán como adecuadamente recogidos, tratados y reciclados en todo el mundo. Las decenas de millones de toneladas restantes se depositarán en vertederos, se quemarán, se comercializarán ilegalmente, se tratarán de forma inadecuada o se acumularán en los hogares.

Incluso en Europa, líder mundial en reciclaje de residuos electrónicos, sólo el 55% de los residuos electrónicos se registran oficialmente como correctamente recogidos y reciclados, y la falta de concienciación pública es uno de los factores que impiden a los países desarrollar economías circulares para los equipos electrónicos.

