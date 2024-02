Álvaro Jimenez, el chico más rápido de Pozuelo

Álvaro Jiménez es toda una promesa del automovilismo, pero además, es pozuelero de “pura cepa”. Nació en Pozuelo de Alarcón, vive en Pozuelo, va al colegio en Pozuelo… Y sueña con ser una estrella de la fórmula 1.

Y lo cierto es que va muy bien encaminado. El pasado 15 de octubre fue nombrado campeón madrileño de karting por segundo año consecutivo en categoría junior. Victoria que le llevó a representar a España en el reciente mundial de Rotax, donde participaron 400 pilotos de hasta 60 nacionalidades.

Sin duda, Álvaro es todo un orgullo para Pozuelo, y hemos podido hablar con él.

¿De dónde te viene la pasión por los karts?

Todo comenzó cuando era muy pequeño, mi padre y mi tío competían con Karts y me llevaban a las carreras cuando yo tenía tres años, me encantaba verles y sobre todo, estaba deseando que se bajaran del Kart para poder subirme yo y que me llevasen en el carro al que lo suben para ir hasta la carpa del equipo y allí me dejaban montado, me ponía los guantes y el casco y hacía como que estaba corriendo yo.

Por el momento, ese sueño se ha cumplido…

Sí, al principio todo comenzó como un hobbie, pero empezamos a hacer carreras del campeonato madrileño, campeonato de España… y al final todo eso requiere mucha más preparación y entrenamiento.

Por suerte pude contar con un coach del que aprendí muchas cosas, y pude perfeccionar mi conducción.

Álvaro Jimenez, en sus entrenamientos de Kart / Alvaro Jimenez en sus entrenamientos de Kart

¿A qué edad empezaste a conducir karts?

Empecé hacer carreras ya con 8 años, mi padre desafortunadamente tuvo un accidente y se lesionó la rodilla y ese fue el momento de hacer yo el relevo.

¿Qué es lo más difícil de competir y representar a España siendo tan joven?

Pues la verdad es que para mí es una responsabilidad muy grande y siempre procuro dar el 100% en todas las competiciones, pero una vez que me monto en el Kart en lo único que pienso es en ganar.

¿Qué es lo que más te gusta de los karts?

Me gustan muchas cosas, pero si me tengo que quedar con una es la pasión con la que afronto todas las carreras y la adrenalina que me hace sentir.

¿Cómo llevas entrenar y estudiar al mismo tiempo?

La verdad es que dedicarte a un deporte como este y estudiar al mismo tiempo no es fácil. Entre semana estudio todo lo que puedo y son los fines de semana cuando entreno. Además, cuando hay competición solemos pasar varios días fuera de casa. Por eso muchas veces no me da tiempo a estudiar, pero en este sentido tengo el apoyo de mi colegio que me facilita este aspecto bastante.

¿Tus padres y amigos te apoyan mucho a conseguir tu sueño?

Por supuesto, sin ellos nada de esto sería posible. Mi padre está conmigo en todas las carreras y me apoya al máximo, como el resto de mi familia, para poder conseguir mis objetivos.

¿Es muy caro practicar este deporte?

La verdad es que el mundo del automovilismo en general cada vez es más caro. El Karting es el deporte base y ya se manejan presupuestos astronómicos que dejan un poco de lado a deportistas que podrían tener futuro.

Es fundamental tener recursos económicos para poder avanzar en este sentido y en nuestro caso buscamos patrocinadores que estén dispuestos a ayudarnos para seguir avanzando.

Álvaro Jiménez / P.I

En el futuro, ¿Quieres dedicarte a los Karts profesionalmente? ¿Cuáles son tus aspiraciones dentro de este deporte?

Me encantaría dedicarme por completo al mundo del automovilismo de forma profesional, mi sueño es llegar a lo más alto.

Mis aspiraciones en el futuro son continuar dos o tres años más en el mundo del Karting y luego dar el salto a los monoplazas, pero como he comentado antes para eso es fundamental tener recursos económicos que nos permitan estar en un equipo competitivo.

¿Cómo fue tu experiencia en el mundial de Bahrein? ¿Cómo quedaste?

La experiencia es brutal, la verdad es que estar con 400 pilotos de más de 70 países en un lugar como Bahrain dentro de las instalaciones del circuito de la F1 y con pilotos de la talla de Rubens Barrichelo que también participó en las Gran Finals es simplemente alucinante.

En cuanto al resultado no ha sido el que teníamos previsto ya que nuestro objetivo era estar en el Top 10, pero una penalización en la crono nos condenó a salir en todas las mangas clasificatorias al final de la parrilla, y aunque remontamos más de 30 posiciones no fue lo suficiente para correr la Gran final.

Y ahora, ¿Qué? ¿Cuáles son tus próximos retos?

Pues ahora estamos preparando la temporada 2024, en la que cambiamos de categoría y voy a competir en Senior con pilotos más mayores y con más experiencia que yo, pero eso no me va hacer cambiar mi manera de afrontar las carreras y de querer ganar.