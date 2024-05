Ayuso acerca del vídeo de Israel sobre España: "Están llamando al exterminio, no van a responder con flores"

Isabel Díaz Ayuso dice que "le duele en el alma cualquier cosa que pueda estereotipar a España", pero no tiene duda de quién es el responsable de que el ministro de Exteriores de Israel haya lanzado un vídeo con bailares de flamenco con el que acusa a España de favorecer los intereses de Hamás tras el anuncio del reconocimiento del estado palestino: "Las ofensas son continuas del Gobierno, la vicepresidenta, que es el Gobierno de España, ha llamado al exterminio desde el río hasta el mar. No creo que el Estado responda con flores, esto lo está fomentando el Gobierno constantemente porque necesita quedarse con la extrema izquierda de su Gobierno y hacer política internacional para ganarse el prestigio que no tiene en España".

Con estas palabras se ha expresado esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid en una entrevista en Telecinco, en el que ha asegurado no haber visto el vídeo sino que solo lo ha escuchado. Pero una vez más, la dirigente madrileña ha puesto el foco en el ataque de Hamás del 7 de octubre para justificar todo lo que ha venido después por parte de las fuerzas israelíes. Advierte que hay que tener en cuenta "quién dio el primer paso y por qué" y señala que "es evidente" que "esa gente", refiriéndose a quienes cometieron aquel secuestro masivo y atentado contra la población israelí, "no quería un estado palestino, no buscaba eso". Está convencida de que aquel atentado fue para que no "hubiera un acuerdo de paz (de Israel) con Arabia Saudí". De hecho, insiste en que las milicias de Hamás "rompieron ese acuerdo sabiendo la reacción que iba a tener Israel".

Tras las explicaciones sobre cómo ve ella el conflicto en Oriente Próximo, Ayuso ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de estar "usando este conflicto, como el de Milei, para seguir con esa pinza PSOE- Vox". En el caso de Gaza, en concreto, más allá de para "comerle el terreno a Sumar", la presidenta considera que Sánchez lleva la "política de muro" que aplica en España al campo internacional y que busca así colocar también a los estados en bandos, "conmigo o contra mí".

Que Sánchez utiliza la política internacional en beneficio político interno es algo que Ayuso lleva tiempo repitiendo y hoy lo ha extendido también al conflicto en Ucrania, criticando que las decisiones que el presidente del Gobierno toma en esta guerra que se produce en las puertas de Europa no cuentan con el visto previo del Congreso: "Se toman también decisiones con el tema de Ucrania. Como viene Zelenski ahora, todo el mundo está entregado y volcado, pero las decisiones que tú tomas, ¿lo consultas al Congreso de los Diputados o lo usas en tu propio beneficio?", se ha preguntado de forma retórica Ayuso durante la entrevista.

Efectos del independentismo

La presidenta madrileña llegaba a la entrevista con la resaca de la manifestación que el PP convocó este domingo en Madrid en contra de la ley de amnistía que se aprobará definitivamente esta semana en el Congreso de los Diputados. Ayuso niega el argumento utilizado por la izquierda de que esta ley ha servido para bajar la tensión independentista en Cataluña y de que prueba de ello es el resultado de las últimas elecciones que ganó el PSC de Salvador Illa. "El independentismo está cayendo por su propio peso", insiste ella, sugiriendo que la causa está en que la economía catalana ha ido cuesta abajo en los últimos años, mientras Madrid "despegaba", porque las fuerzas independentistas han sumido a la región "en un cierre provinciano en el que solo importa ser catalán".

El sí a la amnistía, ha explicado, es "decirle no al Rey, no a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no a los funcionarios y no a todos aquellos que han cumplido con su deber en Cataluña". Y culpa de esto a Sánchez, que tiene "un Gobierno roto, que no tiene presupuestos" y "sin leyes fundamentales". Así, ha señalado que este es "un Gobierno moribundo" y que la división, ha advertido, es la forma de hacer política del presidente: "No puedes gobernar contra todo, dividido, intentando contentar a independentistas que lo único que quieren es acabar con España".